Capitanio (Agcom): per gli influencer stesse regole dei media, trasparenza e responsabilità

Le linee guida per gli Influencer dell’Authority della comunicazione? OBE, l’associazione del branded entertainment, ha riunito e fatto confrontare il commissario dell’authority, Massimiliano Capitanio, e poi il segretario di IAP, Vincenzo Guggino, nonchè alcuni dei protagonisti del mercato pubblicitario impegnati professionalmente nel comparto nascente ed in fermento dell’influencer marketing.

Influencer in primo piano, ma stavolta in maniera tecnica. Grande tempismo di OBE, l’associazione del branded e del content entertainment, che ha proposto un articolato convegno milanese sulle recenti linee guida prodotte da Agcom in tema di regolamentazione dell’influencer marketing.

Simonetta Consiglio

Simonetta Consiglio, dg di OBE, ha introdotto la mattinata di approfondimento ricordando come l’iniziativa sia coerente con il ruolo dell’Osservatorio, impegnato da sempre per una comunicazione responsabile e rispettosa di tutte le persone. “II dialogo aperto oggi tra Agcom e i nostri Associati – ha detto Consiglio – è un passaggio costruttivo e all’insegna della condivisione nella definizione del codice previsto dall’Autorità”. OBE ha proposto un menù di temi decisamente completo, ed ha moderato il tutto – tra interventi, botta e risposta con il pubblico e tavola rotonda tra i player della filiera – il giornalista Giampaolo Colletti.

Gilberto Nava

Si è entrati nel vivo della giornata e della materia con l’intervento dell’avvocato Gilberto Nava, Equity Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e membro dell’Advisory Board OBE. Nava ha descritto lo scenario regolamentare europeo e nazionale, sottolineando la necessità di “affinare nell’ambito del tavolo tecnico i criteri per qualificare le categorie di influencer ai quali si applicano le linee guida e di ampliare la consapevolezza e la certezza del rispetto delle regole all’intero ecosistema dei creatori di contenuti media professionali”.

Il valore di soglia del milione di follower

Le linee guida dell’Autohority per adesso parlano di un milione di follower come soglia per definire quanti, nel complesso e variegato mondo degli influencer, svolgano un’attività rilevante o irrilevante per il versante della pubblicità. Ebbene – secondo Nava – su questo fronte il tavolo tecnico dovrà essere molto più preciso e dettagliato. Il rischio, altrimenti, è che certi importantissimi influencer non siano assoggettabili ai vincoli appena individuati.

Massimiliano Capitanio

Capitanio, Agcom: “Valgono le stesse regole dei media”

E poi è stato il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, a rispondere direttamente a questo e ad altri quesiti posti da Nava e fare il punto della situazione. Prima di affrontare il tema, allargando il discorso al fronte sempre più vasto di interventi dell’autorità di garanzia, Capitanio ha segnalato come nella serata del 2 febbraio, la partita Lecce-Fiorentina sarà la prima in cui la piattaforma antipirateria appositamente predisposta sarà in condizione di fermare le emissioni illegali in trenta minuti dalla segnalazione.

Tornando agli influencer, il commissario ha sottolineato che “questo regolamento sugli influencer non è una conseguenza del caso Balocco. È stato un lavoro voluto dall’autorità già nel mese di luglio. Le linee guida che abbiamo adottato – ha aggiunto – sono un punto di partenza ed è stato necessario stabilire dei criteri. I principi sono la trasparenza e la responsabilità. L’influencer, infatti, deve essere trasparente e responsabile nei confronti del consumatore/utente/cittadino esattamente come lo devono essere le radio e le televisioni; quindi, se fa pubblicità lo deve dire chiaramente”.

Capitanio ha affermato che con “trasparenza” e “responsabilità” viene introdotto “un principio che non è un azzardo normativo e che risponde a una necessità anche culturale: l’influencer che ha una base di riferimento di pubblico è paragonabile a un servizio media audiovisivo e come tale deve rispettare alcuni obblighi: la tutela dei minori, la prevenzione dei discorsi d’odio e anche la corretta rappresentazione dei diritti e dei valori dello sport, su cui vige già un codice di autoregolamentazione”.

“Al fine di individuare gli influencer che rispondono alle caratteristiche indicate nelle linee guide, posso affidarmi semplicemente alle piattaforme per certificare il numero di follower o l’engagement rate dell’influencer? Probabilmente no” ha ancora rimarcato il commissario.

“Il tavolo tecnico sarà l’occasione per definire non solo le modalità di sovraimpressione del messaggio promozionale, ma anche la condivisione dei dati” ha continuato Capitanio. Sotto il profilo sanzionatorio, le linee guida dell’Agcom “chiariscono in maniera inequivocabile che verrà messo in atto un sistema di richiami che è preventivo alla sanzione, come già avviene nella trattazione di diversi contenuti illeciti. C’è la possibilità di garantire in tutti i casi il contraddittorio con il singolo utente, ma anche con la piattaforma, poi si procede con il richiamo e in caso di mancata ottemperanza al richiamo, come da leggi istitutive dell’Agcom, si procede con la sanzione. Fermo restando i presidi sanzionatori previsti dal Tusma”.

La soglia del milione di follower? Capitanio ha assicurato che il tavolo tecnico enucleerà limiti più sofisticati, perché è evidente che “a seconda del settore, che si parli di cosmesi, finanza, calcio, gaming, moda, cucina o salute, cambiano molto le cose”. Tra i compiti del tavolo tecnico, infine, secondo Capitanio, ci sarà certamente anche quello di esaminare in profondità le variabili che sul mercato porteranno gli influencer creati dall’intelligenza artificiale.

da sinistra, Andrea Santagata (ceo Mondadori Media), Francesca Buti (Marketing manager cheese del gruppo Lactalis), Ludovica Federighi (head of Fuse, Omnicom), Vincenzo Guggino (segretario generale Iap) e Mattia Tarelli (Government affais and Pubblic policy senior Analyst Google)

La filiera della comunicazione a confronto

La successiva tavola rotonda ha invece visto la partecipazione di Andrea Santagata (ceo Mondadori Media), Francesca Buti (Marketing manager cheese del gruppo Lactalis), Vincenzo Guggino (segretario generale Iap), Ludovica Federighi (head of Fuse, Omnicom) e Mattia Tarelli (Government affais and Pubblic policy senior Analyst Google). Su Agcom e influencer, Santagata ha dichiarato: “Linee guida e regole? Noi le applicheremo a tutti i nostri influencer e pagine social indipendentemente dalla soglia di follower raggiunti”. Guggino, per l’Istituto di autodisciplina, ha commentato, in merito alle dichiarazioni di Capitanio: “Siamo soddisfatti del principio di co-regolamentazione sancito da Agcom. Va detto che l’80% del mercato segue già le regole del nostro Digital Chart. Sono le sacche di resistenza il problema più arcigno”. Federighi, di Fuse, braccio content di Omnicom ha sottolineato: “La forza di un influencer non dipende solo dal numero dei follower, non c’è dubbio che le agenzie media abbiano sempre rispettato regole e approcciato fenomeno in modo olistico”. Buti, del gruppo Lactalis ha rimarcato come da certi principi di base le aziende comunque non deroghino: “Non nascondiamo mai e per nessuna ragione ai consumatori quando il messaggio di un influencer è pubblicità”. Tarelli di Google, ha espresso una decisa apertura alle esigenze più complessive di trasparenza della industry dichiarando. “Vogliamo che le audience di YouTube siano certificate e rilevate da un Jic. Abbiamo già intrapreso per questo un tavolo di discussione con Audicom”.

Alessio Stigliano e Alessandro Tenace

La parola ai creator

Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, Content creator e Ceo theShow srl, hanno infine alleggerito il tono tecnico della intensa mattinata (”Per carità non chiamateci infuencer e non chiedeteci risposte sui massimi sistemi siamo solo due banalissimi youtuber…”) non rinunciando però a dare anche un loro punto di vista utile. “Non esiste ancora un codice Ateco’ per chi fa il nostro lavoro” hanno segnalato a Capitanio i due creator.