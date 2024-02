Dall’eolico offshore 27.000 posti di lavoro e il 60% dell’energia verde nazionale

L’eolico offshore galleggiante – turbine collocate in mare, ma su piattaforme galleggianti ancorate al fondale – è la carta vincente per aumentare la produzione di energia pulita senza impattare sull’ambiente: potrebbe fornire più del 60% del potenziale di energia verde totale del Belpaese, moltiplicare il Pil nazionale, e dar vita a quasi 30mila posti di lavoro.

Lo afferma una ricerca della ‘Community Floating Offshore Wind’, un’iniziativa di The European House – Ambrosetti insieme a Renantis, BlueFloat Energy, Fincantieri e Acciaierie d’Italia, presentata a Roma.



Secondo lo studio, la creazione di una filiera nazionale dell’eolico offshore galleggiante potrebbe generare un valore aggiunto cumulato tra il 2030 e il 2050 pari a 57 miliardi di euro.

Nell’ipotesi di realizzare 20 gigawatt al 2050, si potrebbero generare circa 27 mila nuovi occupati in Italia al 2050 nella fabbricazione, assemblaggio, progettazione e manutenzione.

L’Italia potrebbe essere il terzo mercato mondiale per lo sviluppo di questa tecnologia, che secondo le stime indicano un potenziale di addirittura 207,3 GW, con Sardegna, Sicilia e Puglia tra le aree di maggiore potenzialità.

In realtà per adesso la bozza di aggiornamento del nostro Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) prevede che solo il 2% dell’obiettivo di potenza rinnovabile elettrica installata al 2030 provenga da impianti eolici offshore.

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto al convegno, ha promesso iniziative per recuperare il grave ritardo, ma ha anche ammesso che “tenendo conto dei tempi per attrezzare i porti, nel 2027 – 2028 possiamo cominciare a vedere qualcosa”.



Pierroberto Folgiero (Foto Ansa)

Al contrario per Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, “la tecnologia dell’eolico offshore galleggiante è un’opportunità senza precedenti per il sistema Italia, con la prospettiva di generare un’occupazione significativa. Siamo determinati a essere protagonisti in questo settore, in cui Fincantieri vanta già una solida expertise”, ha concluso Folgiero.