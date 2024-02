Il giornale cerca anche esperti da inserire nella squadra guidata da Zach Seward

Il New York Times studia l’intelligenza artificiale. Il giornale si prepara ad aprire un desk che esplorerà gli usi dell’AI generativa e di altre tecnologie di machine-learning nelle redazioni per capire come usarla e come “il Times è presentato ai lettori”.

A spiegarlo su Threads il capo delle iniziative AI, Zach Seward, arrivato nel dicembre scorso al quotidiano.

Cercasi esperti

A questo scopo, ha segnalato il sito The Verge, verranno assunti un esperto di apprendimento da parte dei computer, un ingegnere del software, un designer e un paio di giornalisti.

“Il team si interfaccerà con altri gruppi di lavoro nei settori delle news, del prodotto e delle tecnologie per elaborare le idee migliori, dal prototipo alla produzione”.

Il New York Times non sarà mai comunque prodotto dalle macchine. “Per quanto siamo eccitati all’idea di portare gli strumenti dell’intelligenza artificiale nell’azienda, crediamo fermamente che il nostro tipo di giornalismo sarà sempre prodotto, scritto e revisionato da giornalisti esperti”, ha rimarcato Seward.

In causa con OpenAI e Microsoft

Il New York Times ha avuto una relazione altalenante con l’AI. E’ stata una delle prime testate a bloccare la scorsa estate, le esplorazioni dei web crawler di OpenAi dei suoi contenuti, cercando in prima battuta una soluzione amichevole. Lo scontro si è poi alzato di livello, con la decisione di citare OpenAI e il suo maggiore investitore, Microsoft, per violazione del diritto d’autore per l’uso non autorizzato di milioni di suoi articoli per addestrare le chatbot, incluse ChatGPT e Copilot.



L’azione legale ha così aperto un nuovo fronte nella battaglia che va avanti da anni fra le Big Tech e l’industria dei media sul mondo del web.

Altre testate, al contrario, hanno scelto una strada diversa, stipulando accordo di licenza con OpenAI per condividere contenuti ed esplorare l’uso dell’intelligenza generativa per la raccolta delle notizie. Tra queste l’Associated Press e Axel Springer, l’editore tedesco che pubblica Politico e Business Insider.