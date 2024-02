Caso Sgarbi, tira e molla sulle dimissioni. Intanto l’Antitrust pubblica la delibera

Il critico cambia idea più volte e nel giro di poche ore sulle sue dimissioni. E ora scrive alla premier Meloni

Il caso Sgarbi che nelle ultime settimane ha tenuto banco sulla scena politica si è arricchito di una nuova pagina. L’ultimo capitolo è quello che relativo alle sue dimissioni, o presunte tali.

Il sottosegretario alla cultura, dal pomeriggio di venerdì nel giro di poche ore, aveva prima annunciato le sue dimissioni “con effetto immediato“, poi ha ritrattato tutto, dichiarando di doverle ancora negoziare col governo.

In un successivo intervento televisivo, a ‘Zona Bianca’ su Rete4, domenica sera ha precisato che le stava scrivendo, ma che dovrà valutare se durante il periodo del ricorso che presenterà contro il giudizio dell’Antitrust potrà svolgere il ruolo di sottosegretario.

La lettera a Meloni

Infine la scelta di rimettersi nelle mani della premier, con una missiva nella quale ribadisce l’intenzione di fare ricorso al Tar.

“Se il governo, per mano di un suo ministro ha promosso una indagine sul conflitto di interessi all’interno del governo, è giusto che io chieda all’Antitrust che si estenda l’indagine a tutte le istituzioni, con gli stessi criteri”, ha scritto Sgarbi nella lettera per la premier, riportata dal Corriere della Sera.

“Non per ritorsione, ma per rispetto delle istituzioni alle cui decisioni io mi sono rimesso. E che tu ti faccia garante della integrità del governo quanto a possibili incompatibilità, se a me non è consentito parlare e promuovere in ogni modo l’arte e le mie idee”.

La politica

Sulla testa di Sgarbi, pende poi la spada di Damocle della mozione delle opposizioni posticipata al 15 febbraio nell’aula della Camera. Così come la possibilità che Giorgia Meloni, d’accordo con il ministro Sangiuliano, decida sulla revoca delle deleghe.

La delibera Antitrust

Intano, mentre regna l’incertezza, un punto fermo è rappresentato dalla pubblicazione da parte dell’Antitrust della delibera che riguarda Sgarbi, nel suo bollettino settimanale.

“Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi – si legge nel testo anticipato in parte sabato dal Corriere della Sera – ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215″ ovvero la Legge Frattini sul conflitto di interesse”.