Raccolta pubblicitaria da record per Rai a Sanremo. Brand Integration in primo piano

L’edizione numero 74 del Festival di Sanremo debutterà questa sera potendo contare su un’ottima premessa. L’ad della concessionaria, Gianpaolo Tagliavia ha dichiarato: “Viaggiamo verso il record”. Le scelte dei main sponsor, la sensibilità di Amadeus e di Rai Pubblicità nel mettere a punto tante occasioni spettacolari di valorizzazione delle marche.

Comunque vadano gli ascolti sarà un successo. L’edizione numero 74 del Festival di Sanremo parte con delle ottime premesse, anche sul versante delicato dei risultati commerciali. Si andrà abbondantemente oltre il bilancio della scorsa stagione. Lo ha lasciato intendere l’ad di Rai Pubblicità, Gianpaolo Tagliavia, alla conferenza stampa che ha visto la partecipazione del direttore artistico e conduttore Amadeus e tutti gli sponsor.

Amadeus, Gian Paolo Tagliavia, Maurizio Fattaccio (Foto Ansa)

In sintonia editore/concessionaria

Rimandata all’incontro finale di bilancio della manifestazione di giorno 11 febbraio, invece, l’ufficializzazione del dato preciso e di dettaglio di raccolta. “Viaggiamo verso il record”, ha detto Tagliavia. Specificando: “Parliamo di un pre-consuntivo, perché di norma le considerazioni finali si fanno la domenica e stiamo ancora lavorando, ma c’è soddisfazione: ancora una volta sarà un anno molto significativo per la raccolta, un altro Sanremo che ci rende contenti anche per il modo di lavorare, in sintonia con la direzione artistica e la direzione prime time”.

Marcello Ciannamea Direttore Intrattenimento Prime Time Rai

L’edizione che inizierà stasera lunedì 5 febbraio, raggiungerà quindi certamente il record della raccolta pubblicitaria, andando ben oltre gli oltre 50 milioni di euro dello scorso anno. Secondo alcune stime degli addetti ai lavori la concessionaria di Tagliavia, molto supportata in questa occasione da centri media e aziende spender, dovrebbe raggiungere una cifra tra i 55 e i 60 milioni complessivi.

Amadeus

All’insegna dello spettacolo

Sanremo, anche negli anni passati, è stata una sorta di ‘best practise’ in termini di brand integration, della concessionaria della tv pubblica. Con Tagliavia che ha sempre riconosciuto il valore speciale della collaborazione di Amadeus su questo terreno.

Il direttore artistico, per converso, in conferenza stampa ha ricordato come, essendo professionalmente nato sulle radio e tv commerciali, abbia sempre considerato l’affiancamento di grandi sponsor come un’opportunità ulteriore per migliorare e accreditare lo spettacolo. “Sono orgoglioso che tante aziende sposino il Festival” ha raccontato Amadeus, offrendo dettagli sulla natura delle collaborazioni. In teatro – all’Ariston – ma anche all’Aristonello, in Piazza Colombo, sulla nave della Costa, dietro le quinte e in tutte le occasioni create per valorizzare le presenze delle marche partner.

Amadeus e il General Director Energy Evolution di Eni, Giuseppe Ricci (Foto Ansa)

Alla conferenza con i partner commerciali, sono intervenuti, oltre ad Amadeus, Tagliavia e Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time Rai) tutti i principali i partner e sponsor istituzionali: Giuseppe Ricci – Direttore Generale Energy Evolution di Eni; Mario Zanetti – Amministratore Delegato di Costa Crociere; Massimo Nalli – Presidente e CEO di Suzuki Italia; Luca Dallai – Direttore Commerciale del Gruppo poltronesofà.

Amadeus e il CEO di Costa Crociere, Mario Zanetti (Foto Ansa)

Ricci ha indicato in Sanremo una opportunità per raccontare la trasformazione green di Eni e Plenitude e la proposta olistica di energia. Zanetti, si è dichiarato felice a nome di Costa di partecipare per il terzo anno consecutivo a quello che si pone come l’evento italiano per eccellenza.

Amadesu e e il President of Suzuki Italia, Massimo Nalli (Foto Ansa)

Il ceo di Suzuki ha sottolineato come la casa giapponese di automotive sia all’undicesimo anno di partecipazione alla kermesse. “I nostri clienti sono in questo arco temporale triplicati” ha sottolineato Nalli.

Luca Dallai

Dallai, per Poltrone e sofà, ha ricordato come l’azienda condivida molti dei valori del Festival, eccellenza creativa del made in Italy con una vocazione alla spettacolarizzazione e ad essere sempre più internazionale.

Amadeus, Riccardo Acquavivae Arianna Nardi (Generali) (Foto Ansa)

Tagliavia ha sottolineato come abbia “veramente preso corpo il festival diffuso di cui parlavamo qualche anno fa: già sabato Piazza Colombo era piena. Non solo si sono moltiplicati i luoghi oltre l’Ariston, ma si è dato vita all’idea di un festival che iniziasse prima del martedì”.

E ha sottolineato le conferme di Eni, Suzuki, Costa Crociere e Poltrone e Sofà, come main sponsor: “Quattro conferme”, ci tiene a ribadire, “che vogliono dire che abbiamo lavorato bene”.

Michele Vincitorio, Corinna Pogliana, Sara Bonfiglio e Diego Daniele (Coca Cola) (Foto Ansa)

La versione ‘diffusa ed espansa’ di questa edizione, secondo Tagliavia, invece, viene fuori da altre collaborazioni: “Vera Lab, skin care partner, mecenate della ruota panoramica che si accenderà oggi alle 17; Sephora, make up partner che tra le tante attività ha una postazione dietro le quinte del festival; Generali, con il balconcino entrato nelle case di tutti gli italiani, quest’anno incastonato tra Ariston e Aristonello; torna il treno di Mutti, momento di intrattenimento pop per le famiglie. E poi abbiamo un ingresso graditissimo che è Coca Cola”, ha aggiunto l’Ad della concessionaria, che infine ha citato The Mall, partner della Rai per la mostra per i 70 anni della tv e i 100 della radio.

Amadeus e Michele Laterza (Mutti) (Foto Ansa)

Una grande festa



Amadeus ha commentato. “Sono felice che aziende così importanti abbiano sposato il mio festival. Quest’anno più che mai – ha aggiunto – Sanremo è una grande festa, un grande spettacolo che coinvolge tutta la città. Speriamo che questa quinta edizione soddisfi il pubblico ma anche gli sponsor”.

Amadeus e Laurene Dutartre, Marketing Director of Sephora (Foto Ansa)

Il direttore artistico ha infine ricordato che sul Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibiranno nelle cinque serate Lazza, Rosa Chemical “che ha promesso non bacerà nessuno”, Paola a Chiara, Arisa, Tananai; mentre sul palco galleggiante aprirà e chiuderà Tedua e si esibiranno mercoledì Bob Sinclar, giovedì Bresh, venerdì Gigi D’Agostino “che sono felice di rivedere in console”.