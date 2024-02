Rai, UsigRai convoca una conferenza: serve riforma. Ci allontaniamo da Europa

E’ fissata per mercoledì 7 febbraio, alle 11.30, nella sede della Fnsi in via delle Botteghe Oscure 54 la conferenza stampa convocata dall’Usigrai sul futuro della Rai, tra riforma della governance e risorse.

Il sindacato dei giornalisti di viale Mazzini per presentare la propria proposta per “liberare il servizio pubblico” dal controllo della politica.

“Il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai lo ripete da anni e con i governi di qualsiasi colore: bisogna sottrarre la Rai Servizio Pubblico dal controllo asfissiante della politica. Solo in questo modo si può garantire ai cittadini il vero pluralismo e un’informazione libera e indipendente”, scrive l’UsigRai in una nota.

Sguardo all’Europa

Un riferimento le nuove normative europee. “In un momento in cui si discute di riforma della governance, l’Usigrai chiede che si parta dal Media Freedom Act, recentemente approvato dal Parlamento europeo. Come ha dichiarato Noel Curran, direttore generale dell’European Broadcasting Union in una recente audizione in commissione di vigilanza, “la governance della Rai non è in linea con i principi del Media Freedom Act. È una questione che l’Italia deve affrontare, per capire come può avere un sistema di governance in linea con questa importante normativa europea”.



“I servizi pubblici europei restano la fonte di informazione più affidabile, vantano un rapporto con il proprio pubblico che non si è spezzato, va quindi preservata la loro indipendenza, con stabilità di finanziamenti che in questo momento in Italia non è garantita”, conclude.