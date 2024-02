A Milano e in Lombardia scompaiono le edicole. Ma va peggio in Molise, Piemonte e FVG

Addio edicole: sempre più difficile trovare giornali e riviste e così si disincentiva la lettura. Dal 1 febbraio, è iniziata la demolizione di altre 7 edicole nel Comune di Milano.

La prima a cadere è stata, ieri, la rivendita di giornali di viale Molise 46.

Entro il mese di marzo – spiega una nota del Comune di Milano – saranno rimosse anche le edicole in:

◾️ via Baroni, 11

◾️ via Sant’Ampellio, 3

◾️ via Nono Luigi

◾️ piazza Bonomelli Geremia, 4

◾️ viale Cassiodoro, 4

◾️ via Ravizza 24

◾️ via Canova, 27/29

Negli ultimi 4 anni nella città metropolitana di Milano, chiuse 129 edicole



Negli ultimi quattro anni, ricorda Ilnotiziario.net, nella città metropolitana di Milano, sono state chiuse 129 edicole, secondo quanto riportato da Unioncamere-InfoCamere utilizzando dati del registro delle imprese. Questo dato è in linea con la tendenza nazionale, che ha visto la chiusura di quasi 2.700 edicole in tutto il Paese, con una diminuzione complessiva di oltre il 16%, salendo al 18% considerando solo le ditte individuali. Attualmente, su quasi 12.000 edicole ancora in attività, più del 37% è gestito da donne, una percentuale superiore alla media generale delle imprese che è del 22%. Tuttavia, le edicole gestite da donne hanno subito una riduzione maggiore rispetto alla media nazionale, registrando un -19,6%. Al contrario, i giovani under 35 rappresentano solo il 5,9% dei titolari di edicole, con una diminuzione del 43% rispetto a quattro anni fa.

In tutta la Lombardia 2268 edicole, sono 430 in meno di 4 anni fa



A livello regionale, la Lombardia conta ora 2.268 edicole, di cui 1.555 sono ditte individuali. Rispetto a quattro anni fa, si registra una diminuzione complessiva di 430 edicole (384 individuali chiuse). Il saldo complessivo è del -15,9%, salendo al -19,8% considerando solo le ditte individuali. La regione con la perdita più marcata è il Molise, seguita da Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.