Sanremo fa sessanta anche alla terza, record per share. ‘Terra Amara’ si difende

Dieci milioni di spettatori e 60,1% anche per la terza serata del Festival, con la prima parte a 13,2 milioni. Amadeus fa meglio che nelle precedenti quattro edizioni ed è recordman per share (1995 a parte). Resiste bene su Canale 5 la soap ‘Terra Amara’, che porta a casa 2,3 milioni di spettatori e supera il 10%. Del Debbio e Formigli appaiati sopra quota 600mila.

Bilancio all’insegna della continuità per Amadeus. Nella serata di ieri, giovedì 8 febbraio 2024, la terza serata del 74° Festival di Sanremo ha tenuto su Rai1 10.001.000 spettatori pari al 60.1% di share. Andando nel dettaglio, la prima parte della trasmissione conclusasi alle 23.32, ha portato a casa 13.243.000 spettatori con il 58,12%, mentre la seconda parte terminata alle 25.38 ha avuto 6.436.000 spettatori ed il 65,01%.

Eros Ramazzotti (Foto Ansa)

Amadeus ha battuto tutte le sue altre prove precedenti, e per trovare un risultato migliore – nella stessa era televisiva e Auditel – bisogna tornare fino ai 10,8 milioni di Baglioni del 2018, che però aveva riscosso uno share molto più basso. Altri Sanremo – tra quelli post 2000 – superano quota dieci milioni, ma è per tutti irraggiungibile, alla terza serata, la soglia del 60,1% di share. Per trovare una prestazione migliore per share bisogna tornare al Baudo 1995.

Teresa Mannino (Foto Ansa)

Cosa è successo. Mannino, Ramazzotti, Morandi, Crowe…

Nella terza serata del Festival di Sanremo con il caso Travolta/U-Power che è entrato pure tra gli elementi del racconto, sul palco sono saliti – lato gara – Il Tre presentato da Loredana Bertè, Maninni presentato da Alfa, BNKR44 presentati da Fred De Palma, Santi Francesi presentati da Clara, Mr. Rain presentato da Il Volo, Rose Villain presentata da Gazzelle, Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico, Ricchi e Poveri presentati da BigMama, Angelina Mango presentata da Irama, Diodato presentato da The Kolors, Ghali presentato da Mahmood, Negramaro presentati da Emma, Fiorella Mannoia presentata da Annalisa, Sangiovanni presentato da Renga e Nek, La Sad presentati da Geolier.

Amadeus con Gianni Morandi (Foto Ansa)

La co-conduttrice, comica per davvero, è stata Teresa Mannino, il primo ospite celebrativo è stato Eros Ramazzotti, mentre la ‘sorpresa’ è stato il passaggio lungo e incisivo di Gianni Morandi. Nella vetrina ‘promozioni’ Edoardo Leo e Sabrina Ferilli, mentre Stefano Massini e Paolo Jannacci hanno interpretato ‘l’uomo nel lampo’, un brano sulle morti sul lavoro.

Amadeus con Russell Crowe e Teresa Mannino (foto Ansa)

In nottata è arrivato l’esito delle votazioni sui secondi quindici in gara. con Angelina Mango che così risponde a Geolier, in vetta la sera prima.

La concorrenza. Regge Terra Amara, Formigli (special) pareggia con del Debbio

Tra le trasmissioni concorrenti si è confermata la tenuta della fiction turca di Canale 5. Sull’ammiraglia commerciale ‘Terra Amara’ ha riscosso 2.347.000 spettatori con uno share del 10,65%.

Terra Amara

Più staccati sono arrivati i magazine della politica. Su La7 ‘Piazzapulita – Speciale: Ombre nere’ ha avuto 632.000 spettatori e il 2,7%. Più lungo, su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ ha conseguito 622.000 spettatori con il 3,42%. Dietro è arrivato il film di Italia 1: ‘Ghost in the Shell’ ha conquistato 529.000 spettatori con uno share del 2.27%. Su Rai2 ‘Assassinio sull’Orient Express’ è stata la scelta di 488.000 spettatori con il 2,1%, mentre su Rai3 ‘Lansky’ ha avuto 272.000 spettatori pari all’1.17%.