Il 13 febbraio si festeggia la Giornata mondiale della radio. Questa data è stata scelta dell’UNESCO perchè è il giorno in cui si tenne la prima trasmissione targata Nazioni Unite. Era il 1946, e il mondo era uscito dalla guerra solo 5 mesi prima.

Giornata speciale su Rai Radio

Cento anni della radio attraverso un percorso tra programmi e voci iconiche della Rai che ne hanno fatto la storia. Il servizio pubblico festeggia così il “World Radio Day” del 13 febbraio con una programmazione dedicata sui propri canali tv e radio e le piattaforme on line. Rai Radio 1 è media partner dell’evento ‘World Radio Day’ che si tiene a Milano e dedicherà alla giornata uno Speciale Gr1 del mattino, approfondimenti e servizi nelle varie edizioni del giornale radio, i programmi “Cento un secolo di radio” (alle 17.05) – con tra l’altro un ricordo di una delle voci storiche della radio, Sergio Zavoli – e “La nota del giorno”(alle 15.05).

Sarà “Caterpillar” (ore 18) su Rai Radio 2 a dedicare una puntata speciale all’evento dal Parlamento europeo nella sede di Bruxelles, mentre Rai Radio 3 prevede un’iniziativa letteraria: per tutto il giorno in apertura delle trasmissioni di “Qui comincia” (ore 6.00), “Tutta la città ne parla”(ore 10), ”Radio3 Scienza”(ore 11.30), “Fahrenheit”( alle 15), “Hollywood Party”(alle 19) e “Radio3 Suite”(ore 20.05) sarà possibile ascoltare brani letterari di grandi scrittori che, nelle loro opere, si sono ispirati proprio al mezzo radiofonico. Per Wikiradio (alle 14) Rodolfo Sacchettini ha ideato una puntata a partire da una foto che raffigura Radio Firenze nel giorno della liberazione della città. Infine, “L’idealista” (14.30) dedicherà la puntata alla radio con cinque ascolti dedicati.

Un percorso speciale sarà quello di RaiPlay Sound che proporrà sulla piattaforma contenuti che vanno dall’intrattenimento alla musica alla cultura con le voci storiche della Rai: da “Vi parla Alberto Sordi” a “Bandiera gialla” e “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” ad “Alto gradimento” e molti altri. Grande evidenza sarà data ai pionieri dell’audiodocumentario attraverso una selezione di titoli tra i quali “Inchiesta in Occidente “(1951) di Sergio Zavoli, Antonello Marescalchi, Luca Di Schiena, la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni, dai tempi della fondazione dell’URI nel 1924 e i documentari di Pia Moretti, la prima donna radiocronista in Italia. Spazio anche alla fiction con i radiosceneggiati degli anni ’50 e ’60, come “Delitto e castigo”, “Piccole donne”, per arrivare al recente original di RaiPlay Sound “La ragazza delle onde”, un podcast fantasy liberamente ispirato alla vita di Guglielmo Marconi. Il ruolo cruciale della radio nei momenti di criticità sarà raccontato da alcune collezioni del catalogo di RaiPlay Sound tra cui si segnalano: “Una voce nella notte. Storia di una radio partigiana”, documentario Tre soldi di Rai Radio 3 dedicato a Radio Libertà che, in tutta la Resistenza, fu l’unica radio partigiana destinata alla popolazione, trasmettendo clandestinamente dalle colline del biellese, tra l’autunno 1944 e la primavera 1945; “Radio Terremoto”, un podcast di Rai Radio 1 che racconta la storia di Radio Alfa, radio libera di Avellino che segui in diretta il terribile terremoto che devastò l’Irpinia il 23 novembre 1980, diventando un punto di riferimento e sostegno per le popolazioni colpite; “Un’onda pazza. La voce libera di Peppino Impastato” che ricorda il giornalista e le sue attività di denuncia, attraverso la radio libera che fondò nel 1977, Radio Aut.

Per i più giovani su Radio Kids una puntata speciale del “Il buongiorno di Radio Kids”, con Marco di Buono e Arianna Ciampoli, in diretta dal Metastudio di Via Asiago ma anche il “Kids Magazine” e alcuni contributi video che andranno sui canali social da tutti gli artisti di Rai Radio Kids.

Non mancherà la programmazione dedicata anche nei canali generalisti televisi, con servizi e approfondimenti in tutte le edizioni dei Tg nazionali e della Tgr (tra queste la Tgr Puglia che realizzerà un servizio sull’attività di Radio Bari durante le fasi di liberazione dal secondo conflitto mondiale). Dopo la puntata speciale andata in onda su Rai 1 il cinque febbraio scorso di “XXI Secolo – Quando il passato diventa futuro” con Francesco Giorgino, la parola passerà a Rai 2 e al programma “Bella Mà” (in onda alle 15.25) con Pierluigi Diaco che per il 13 febbraio ospiterà l’autore e conduttore radiofonico Steve Della Casa. Su Rai 3 che nei giorni scorsi ha celebrato la radio nel programma “Agorà”, il 13 febbraio invece, se ne parlerà nel programma “Elisir” (ore 10.35).

Un percorso cronologico attraverso le passate celebrazioni Rai viene proposto da Rai Storia con “Rai 54: la tv della storia, la storia della tv – 90 anni della radio italiana” (ore 13). Sarà così possibile rivedere, ad esempio, la puntata di “Milleluci – Radio” di Antonello Falqui, andata in onda il 16 marzo del 1974 al Teatro delle Vittorie in Roma, dedicata alla celebrazione del mezzo secolo della Radio Italiana. E poi lo speciale su “Guglielmo Marconi, il mago del wireless” per l’appuntamento con la trasmissione di Paolo Mieli “Italiani” in onda alle 17.

Sul Portale Rai Scuola lo speciale “Oggi è 13 febbraio. Giornata mondiale della Radio”: la storia della radio viene ripercorsa con Andrea Borgnino e con contributi dalle Teche Rai e si raccontano i programmi radiofonici di oggi attraverso interviste a vari conduttori raccolte a via Asiago 10, sede storica della radiofonia al link https://www.raiplay.it/video/2023/02/Oggi-e-13-febbraio-Giornata-mondiale-della-radio-pt2-e810f660-e7b3-4b3f-9058-0fe18552f4ef.html.

Anche Rai Play e Rai Cultura, infine, renderanno disponibili on line contenuti dedicati.