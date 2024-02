Il peso del calcio, i video in politica e non solo. Un anno di top player sui social

Numeri e qualche considerazione generale. Il 2023 fotografato nelle top5 di Sensemakers sugli account più attivi e performanti via social

Sensemakers ha realizzato un bilancio annuale delle classifiche social che realizza ogni mese in collaborazione con Primaonline.it.

Sky Sport, Matteo Salvini, Fabrizio Biasin, la Juventus, Amici di Maria De Filippi e Report i vincitori delle sei categorie che riguardano i media, i politici, i giornalisti, le squadre di calcio e i programmi in tv (con un focus sull’informazione) più attivi sui social.

Cresce il peso video

Al di là del dato specifico relativo al singolo ambito analizzato, i numeri – rileva Sensemakers – certificano una volta in più come sia in corso una netta trasformazione dell’ecosistema social, non più solo come base di interazione, ma come forma di intrattenimento video.

Non è un caso che negli ultimi 5 anni sia cresciuto il numero e il peso delle video views, a scapito delle interazioni. E se il dato di media, in generale sembra piuttosto contenuto, con una crescita delle prime del 2% e un decremento delle seconde a -2%, sulle piattaforme che fanno dei video il loro perno, come YouTube e TikTok la differenza è più marcata.

Come a dire che l’engagement dei like sta lasciando spazio alle visualizzazioni. Da qui la necessità di trovare formati video sempre più impattanti, in grado di coinvolgere l’utente senza troppe parole.

Top Media

L’elemento sport è sempre il più dominante con ben 4 testate su 5. Al vertice c’è Sky Sport, al primo posto con quasi 660 milioni d’interazioni totalizzate nel corso del 2023 e con il suo sistema cross piattaforma. Rompe il dominio sportivo FanPage, in rappresentanza del mondo general news, quarto con 230 milioni di engagement raccolto nell’anno e ben 750 milioni di visualizzazioni, che porterebbe la testata editoriale di Ciaopeople in seconda posizione, dopo Sky per video views.

Il primo contenuto più performante per interazioni del Top Player del 2023 di categoria (in questo caso Sky Sport), è un carousel Instagram su Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo che celebra il suo essere “L’uomo dei record”.

Top politici

Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini è il re dei politici social con un volume d’interazione circa il 60% superiore a quello della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

A riprova del valore dei video, diventati punto di forza anche nella comunicazione politica, il contenuto più performante del leader leghista è su TikTok.

Top giornalisti

Come per la classifica sui media, anche nel ranking dedicato ai giornalisti c’è una netta predominanza del

mondo sportivo, con al primo posto Fabrizio Biasin e il giornalista di calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio.

Il mondo sportivo, con particolare focus sui contenuti calcistici, ritorna anche nel post più performante del primo classificato, Biasin, tifoso neroazzurro, che saluta l’addio all’Inter di Danilo D’Ambrosio e il suo approdo al Monza.

Un dato da rilevare, è relativo alla differenze tra i volumi in termini di engagement e di videoviews che nn sempre vanno di pari passo, come per Salvo Sottile.

Top Calcio

Sul fronte calcistico, i social ribaltano le gerarchie sul campo. Al primo posto si piazza la Juventus, forte di un altissimo bacino di tifosi, relegando l’Inter, saldamente alla guida della Serie A al terzo posto.

Per il club bianconero, il post con i risultati più performanti è stato un contenuto video su TikTok che cita CR7, da tempo non più nella sua rosa. Non è un caso questa presenza di Ronaldo, che la Juve sui suoi canali social “ha coinvolto” in varie occasioni, sfruttandone il fortissimo seguito in rete.

Programmi tv

La classifica dei programmi tv è guidata dal programma di Maria De Filippi, Amici. Da rilevare la presenza in seconda posizione del programma di Fabio Fazio, ‘Che Tempo Che Fa’, un dato che, a prescindere dal cambio di rete, dimostra come il brand editoriale sia in grado di lavorare a prescindere da dinamiche esterne. Tenuto conto anche del fatto che finchè era in Rai ha totalizzato 28milioni di interazioni e dopo il passaggio in Wbd, su Nove, ne ha aggiunte altre 21 milioni.

Interessante è la presenza dell’account del Festival di Sanremo 2023, in classifica con oltre 25 milioni di interazioni raccolte, a fronte di un periodo di attività di appena due mesi (tra teasing e attività di live content durante l’evento). Lecito chiedersi quanto sarà il peso sul 2024 dell’ultima edizione boom appena conclusa.

Programmi di informazione

Relativamente alla classifica dei programmi Tv d’informazione, entrano in gioco la Rai con programmi quali Report e TG3, e un broadcaster come La7 che fa proprio dell’informazione uno dei suoi punti di forza, con trasmissioni come Propaganda Live e il Tg La7.

In questo caso, resta maggiore il peso di social più classici come facebook e Instagram.