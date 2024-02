Salone del Libro, ‘la vita immaginaria’ tema dell’edizione 2024

Primi dettagli sul prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere da giovedì 9 a lunedì 13 maggio.

Giunta alla XXXVI edizione, la manifestazione vedrà il debutto alla direzione di Annalena Benini, che a ottobre ne ha riorganizzato la struttura, creando sette sezioni tematiche affidate ad altrettanti curatori e una redazione con il compito di studiare i cambiamenti sociali e i nuovi linguaggi.

La ‘Vita immaginaria’ il tema scelto, con la Liguria Regione ospite, mentre non ci sarà un Paese ospite ma una lingua, quella tedesca.

"Vita immaginaria" è il tema della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino! ☁️



🎨 L'illustrazione del manifesto è di Sara Colaone



Benini: omaggio alla vita immaginaria

“Vita immaginaria è il titolo del mio primo Salone. È il titolo di un bellissimo libro di Natalia Ginzburg pubblicato nel 1974 e ripubblicato di recente”, ha spiegato Benini, ripresa da Ansa. “È stato ed è per me molto importante perché mostra e racconta come la vita immaginaria muove quella creativa, predice quello che poi succede nella vita reale. Questo è il nostro desiderio: omaggiare la vita immaginaria”.

“Questo Salone, ha continuato, è l’omaggio alla vita immaginaria, in tutte le sue forme: al suo modo creativo, malinconico, fiducioso e sempre nuovo di creare altri mondi e di farli incontrare, sperando perfino che qualcuno di essi possa diventare reale”, ha spiegato Benini, convinta che il tema sarebbe stato apprezzato anche da Ernesto Ferrero.

L’illustrazione è stata creata da Sara Colaone e racconta “un territorio sorprendente e misterioso dove lo sguardo si fa libero di contemplare le vite immaginarie, riprodursi e crescere in modo autonomo, dando vita a un patrimonio di infinite possibilità”.