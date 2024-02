Simona Nistri, responsabile public affairs in Aida Partners

Il 14 febbraio 2024, la società di consulenza in comunicazione d’impresa Aida Partners ha annunciato l’ingresso di Simona Nistri come responsabile public affairs. Nel ruolo lavora a stretto contatto con il presidente e co-fondatore di Alessandro Paciello.



Nistri, 39 anni, laureata in storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Firenze, ha svolto le prime esperienze lavorative presso importanti realtà culturali e istituzionali del capoluogo toscano.

Trasferitasi a Milano, dopo aver conseguito una seconda laurea in economia e gestione dei beni culturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e un master in relazioni pubbliche d’impresa presso la Iulm, ha iniziato la sua carriera nel mondo del public affairs e relazioni istituzionali collaborando con diverse realtà nel panorama degli enti, delle fondazioni e associazioni culturali milanesi, fiorentine e romane.