Arduini (UNA) sul caso Calabria: Riguardiamo il sistema delle gare pubbliche

Sulla gara indetta dalla Regione Calabria e che vede al momento in testa in tutti e quattro i lotti la proposta di Ryanair, interviene UNA, attraverso il suo presidente, Davide Arduini. Emerge la sorpresa per la vittoria anomala della compagnia aerea irlandese ma anche la necessità di un intervento del sistema del codice degli appalti nella comunicazione in Italia.

L’esito della gara indetta per promuovere turisticamente la ‘Destinazione Calabria’? Il vantaggio di Ryanair in tutti i segmenti del pitch da 47 milioni di euro indetto dalla Regione ha generato una reazione ‘inevitabile’ di UNA, l’associazione che unisce tutti i principali consulenti della comunicazione professionale del nostro Paese.

Davide Arduini

“Non posso nascondere la sorpresa, come Presidente UNA – dice Davide Arduini – nell’apprendere che il bando possa essere assegnato ad una linea aerea, sia pure stimata e importante come Ryanair”.

Sottolinea Arduini: “Un obiettivo di promozione turistica richiede una strategia di comunicazione e una pianificazione media ottimizzata rispetto ai target di riferimento, pane quotidiano delle agenzie di comunicazione”.

L’annoso problema delle gare pubbliche

Sul tema delicato delle gare pubbliche nel settore della comunicazione, UNA è attiva da tempo. Un Libro Verde propone una riforma del sistema del codice degli appalti nella comunicazione in Italia, affrontando, peraltro, temi molto concreti come la redazione di un bando e la regolazione dei criteri di gara.

Arduini, comunque, si aspetta di capire meglio i contorni della vicenda: “In qualità di associazione di categoria, siamo aperti ad avviare un dialogo con Regione Calabria in chiave costruttiva e collaborativa, per contribuire ad una valutazione dei risultati del piano adottato e presentando in questo contesto il Libro Verde per rendere il processo di assegnazione di piani della comunicazione sempre più semplice e oggettivo”.