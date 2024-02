Niente esclusiva per la società creatrice di ChatGpt. Il motivo? Non soffocare la concorrenza

Il valore di OpenAi è triplicato in 3 anni, al punto che è da considerare una delle start-up tecnologiche di maggior valore al mondo, dietro ByteDance e SpaceX.

Ma la società guidata da Sam Altam non ha solo motivi per festeggiare. Secondo quanto ha segnalato il sito specializzato Gizmodo, OpenAi si è vista rifiutare dall’ufficio brevetti degli Stati Uniti (Uspto) la domanda per registrare l’acronimo ‘Gpt’ (Generative Pre-trained Transformer), cercando di impedire ad altre società di utilizzarlo.

Da quando ha debuttato il suo chatbot ChatGpt nel novembre 2022, facendo di fatto esplodere la corsa all’intelligenza artificiale, è la seconda volta che OpenAi si vede respinta òa richiesta.

“Il termine ‘Gpt’ è comunemente usato in relazione al software che presenta una tecnologia di domanda e risposta con l’AI”, ha scritto l’Uspto aggiungendo – sintetizza Ansa – che ha respinto la domanda per non soffocare la concorrenza nel settore in favore di un marchio popolare e già ricco.

“Le aziende e i concorrenti devono essere liberi di utilizzare un linguaggio descrittivo quando parlano dei propri beni e servizi nei materiali pubblicitari e di marketing”, ha aggiunto l’Ufficio brevetti.

Ora la palla torna a OpenAi che può presentare un ricorso.