Champions League, colchoneros invadono Milano. Match su Canale 5 e Sky

L’incontro di calcio andrà in onda stasera alle 21.00 su Sky e Canale5, oltre che su SkyGo, Now e Infinity. Domani sera alle 21.00, invece, sarà in esclusiva su Amazon Prime l’altro ottavo di andata di Champions League, Napoli-Barcellona, con in panchina al Maradona il nuovo trainer azzurro Francesco Calzona.

Si gioca già per le strade di Milano, finora pacificamente, Inter-Atletico Madrid. La vigilia della partita di ottavi di finale della Champions League è comunque decisamente calda, anche perché nel capoluogo lombardo la temperatura è ampiamente sopra media.

Simone Inzaghi

Su Prime domani giocano Barca e Napoli

Da una parte la squadra guidata dal ‘cholo’, Diego Simeone, ex interista, dall’altra quella allenata da Simone Inzaghi, compagno di Simeone nella Lazio dello scudetto. Il match andrà in onda su Canale5 – in chiaro – e su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder satellitare) Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252). In streaming la partita sarà visibile anche su sito e app di SkyGo, Now e Infinity. Fischio d’inizio alle 21.00, il match sarà diretto dall’arbitro romeno István Kovács. Andrà in onda su Prime, invece, domani sera, Napoli -Barcellona, con i partenopei che si schiereranno in campo avendo come coach Francesco Calzona, succeduto all’esonerato Walter Mazzarri.