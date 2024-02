Media partnership biennale tra Fondazione Cortina e Dazn. L’accordo biennale risponde al progetto della piataforma streaming di allargare la sua offerta, orientandosi verso un approccio che il ceo italiano, Stefano Azzi, ha definito “sempre più ibrido”, “non solo come produttore ma anche aggregatore e distributore di contenuti”, ha puntualizzato.

In base all’intesa, dunque, Dazn diventa distributore ufficiale per l’Italia dei contenuti ideati e prodotti dalla stessa fondazione. Obiettivo? “Contribuire, come spiega una nota stampa, ad ampliare la portata e la visibilità di iniziative e progetti dedicati alla bellezza, cultura e tradizione di Cortina d’Ampezzo, delle Dolomiti bellunesi e, più in generale, del Veneto”.

Dove trovare i contenuti

I contenuti sono disponibili nella sezione Sport Invernali, nello spazio dedicato a Fondazione Cortina. Tra i primi inseriti la serie ’13 Blacks’ dedicata alle 13 piste nere ampezzane, con interviste all’ex campione di sci alpino Kristian Ghedina; o il documentario ‘Dream BIG’, con gli atleti del Progetto Giovani della Fondazione. Ma nel tempo, come ha rilevato Stefano Campoccia, vicepresidente di Fondazione Cortina, la collaborazione è destinata ad allargarsi