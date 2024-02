Debutta BenEssere, mensile del Gruppo Editoriale San Paolo dedicato alle scienze della vita e della salute, diretto da Eliana Liotta, giornalista, saggista e docente di Editoria scientifica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Maurizio Corbetta

«È un giornale dove la scienza incontra l’etica», racconta la nuova direttrice indicando la principale filigrana del magazine. Con questo spirito è impostata la lunga ericcaintervista rilasciata da Maurizio Corbetta, scienziato più citato nella letteratura scientifica, dopo 28 anni negli USA, ora alla guida della Clinicaneurologica dell’Azienda ospedale Università di Padova.

Per salvaguardare il cervello Corbetta propone: «Mettiamo via i cellulari per quattro-cinque ore. Prendersi vacanze da smartphone e computer significa avere spazi dove non si è sottoposti al bombardamento delle immagini, per restare un po’ con la nostra parte interiore». Ricorda: «I dirigenti delle compagnie americane di social network fanno firmare alle babysitter un impegno a non usare cellulari ai loro figli sotto i 12 anni, perché sanno benissimo che creano dipendenza. Dovremmo cercare di combattere la dipendenza se vogliamo salvare la nostra capacità di attenzione». E consiglia:«Si dovrebbero trovare ogni giorno cinque minuti la mattina e cinque la sera per stare fermi a non fare niente».

Eliana Liotta

«Questo mensile si chiama BenEssere», scrive Eliana Liotta nell’editoriale. «Non si chiama MalEssere, non Ansia, Doloretti o Ipocondria. No: BenEssere. Io sono partita dal bel titolo della testata per immaginare un nuovo giornale da proporre a voi, care lettrici e lettori, se è vero che i nomi rivelano l’essenza delle cose». Il giornale mette allegria e gli articoli racconteranno il rapporto tra salute, etica e felicità. Ma il giornale è anche garanzia di informazione che nasce da un’alleanza tra il giornalismo di qualità e l’eccellenza del mondo medico-scientifico: «Il rigore sarà coniugato alla chiarezza espositiva e alla brillantezza dei testi» sottolinea ancora Liotta, che aggiunge: «Nel nuovo BenEssere la scienza incontra l’etica. Stiamo bene se sentiamo il divino in noi, da laici o da credenti, una connessione a qualcosa di più grande del nostro Io, quando abbiamo orecchie per ascoltare i bisogni degli altri, per aiutare il pianeta in sofferenza, per proteggere i diritti degli animali».

Il lancio del nuovo BenEssere, 116 pagine in quadricromia da giovedì 22 febbraio in edicola per un mese al prezzo speciale di 1€, verrà sostenuto da una campagna di comunicazione su carta stampata, tv e radio per due settimane.