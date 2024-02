Comitato Scientifico Rai per 100 anni di radio e 70 anni di tv

Nell’ambito delle iniziative messe in campo da Rai per i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione, è stato costituito un Comitato Scientifico formato da professori universitari di diverse discipline ed esperti in storia dei media, linguaggi dell’audiovisivo, formati e contenuti mediali, oltre che da alcuni personaggi che hanno fatto la storia della radio e della televisione in quanto testimonial del lungo percorso evolutivo della produzione editoriale dell’azienda.



L’iniziativa – spiega una nota di Viale Mazzini – avviene con il coordinamento di Rai Ufficio Studi, al quale l’azienda ha dato il compito di individuare, d’intesa con l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e con il Direttore Generale Corporate Giampaolo Rossi, i percorsi di ricerca e le interazioni con il mondo accademico al fine di rendere le celebrazioni dei 100 anni di radio e i 70 anni di televisione un’opportunità di riflessione non solo sul passato e sul presente del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, ma anche sulsuo futuro, a maggior ragione in una fase come questa in cui, anche in base al piano industriale da pochi giorni approvato dal Cda, Rai sta operando a diversi livelli per trasformarsi da broadcaster a digital media company.



Il Comitato Scientifico per i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione è così composto:



Coordinamento

Rai Ufficio Studi, Direttore Francesco Giorgino

Testimonial

Testimonial Renzo Arbore

Pippo Baudo



Componenti del Comitato Scientifico:



Olimpia Affuso, Professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università della Calabria

Max Bernardini, giornalista, autore e conduttore televisivo

Paola Brembilla, Professoressa associata di Televisione e Media Digitali, Università di Bologna

Milly Buonanno, Professoressa emerita di Television Studies, Sapienza Università di Roma; fondatrice e direttrice dell’Osservatorio sulla Fiction Italiana

Francesco Casetti, Sterling Professor presso la Yale University, nell’Humanities Program e nel Film and Media Studies Program; Affiliated Faculty presso la School of Architecture della Yale University

Vanni Codeluppi, Professore ordinario di Sociologia dei media, Università IULM di Milano

Michele Costabile, Professore ordinario di Management (Economia e Gestione delle Imprese) e Marketing, Università Luiss Guido Carli di Roma

Lucio D’Alessandro, Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)

Derrick De Kerkhove, Presidente di Media Duemila; ex Direttore del McLuhan Program in Culture e Technology a Toronto

Luciano Floridi, Professore ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Università di Bologna

Aldo Grasso, Direttore scientifico del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica di Milano

Raffaella Messinetti, Professoressa ordinaria di Diritto privato, Sapienza Università di Roma; direttrice del Centro di Ricerca sulla Tutela dei Minori, Sapienza Università di Roma

Mario Morcellini, Professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sapienza Università di Roma

Irene Piazzoni, Professoressa associata di Storia Contemporanea, Università Statale degli Studi di Milano

Giorgio Simonelli, Professore associato di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; consulente e opinionista del programma “TvTalk” (Rai3)

Barbara Valotti, Direttrice del Museo Marconi

Dario Viganò, Professore di linguaggi cinematografici e Vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze









“Il Comitato Scientifico della Rai aiuterà il management aziendale nell’analisi della funzione sociale, culturale, istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo così come emersi dallo studio della lunga ed articolata produzione editoriale della Rai in tutti i suoi generi, prima soltanto attraverso il mezzo radiofonico e poi anche attraverso il mezzo televisivo e oggi anche attraverso le piattaforme multimediali”, dichiara Roberto Sergio, Amministratore Delegato Rai. “Per noi è importante collocare i molti tasselli della nostra storia all’interno di una valutazione scientifica che abbia come punto di partenza la creazione del valore per l’intero Paese, atteso il contributo che Rai ha dato in tutti questi decenni alla coesione sociale, alla costruzione dell’identità nazionale, alla valorizzazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana, nel perimetro ampio del pluralismo”, ha aggiunto Roberto Sergio.

Per Giampaolo Rossi, Direttore Generale Corporate Rai, “il Comitato Scientifico sarà di supporto a Rai per sviluppare uno sguardo prospettico sul futuro del Servizio Pubblico radiotelevisivo multimediale, partendo dall’analisi delle principali teorie scientifiche e delle ricerche accademiche in linea con il processo di trasformazione dell’azienda in digital media company”.

“Dal punto di vista metodologico abbiamo optato”, dichiara il Direttore di Rai Ufficio Studi Francesco Giorgino, “per un approccio non solo multidisciplinare ma anche interdisciplinare. Sociologi dei processi culturali, semiologi, linguisti, storici contemporaneisti, giuristi, economisti, filosofi e studiosi di etica, oltre che di trasformazione digitale di molte università italiane,presenti al Nord, al Centro e al Sud, saranno impegnati nella elaborazione di una riflessione congiunta e sul passato, sul presente e sul futuro della Rai, senza trascurare l’esigenza di una analisi comparativa con gli altri Public Service Media europei,secondo logiche di benchmarking”.