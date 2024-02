Sabato, domenica e lunedì. I papi benedicono la scena

Colangeli e Rigilio interpretano a teatro Benedetto XVI e Francesco. Alla Scala torna un Mozart strehleriano. Marco Paolini fra intelligenza artificiale e tempi andati

Giorgio Colangeli, Mariano Rigilio

Habemus Papas

Il film Netflix è di 5 anni fa, scritto dal drammaturgo, sceneggiatore (‘L’ora più buia’, ‘La teoria del tutto’) Anthony McCarten. Lo interpretavano Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Nelle vesti talari di Benedetto XVI e Francesco adesso, per la terza stagione, in teatro recitano Giorgio Colangeli (la Santità uscente) e Mariano Rigilio (Bergoglio). In scena fino a domenica al Teatro Menotti di Milano, ‘I due Papi’ intrattiene il pubblico con l’atout di due grandi attori, impegnati in uno scontro-confronto sul futuro della Chiesa che mette a confronto – fra serietà e leggerezza – due opposte ma complementari visioni del mondo.

Francesco Alberici

Tempo di ‘Bidibibodibiboo’

Francesco Alberici, nato nel 1988, tre anni fa ha vinto il premio Ubu (Oscar teatrale italiano) come miglior attore under 35. Adesso arriva (fino al 3/3) al Teatro Grassi di Milano come autore e regista di ‘Bidibibodibiboo’, spettacolo nato durante il lockdown, quando Alberici frequentava l’alta scuola di formazione Ecole des maîtres. Lo spettacolo, il cui titolo è ispirato a Maurizio Cattelan, riflette sul tema del tempo. “Oggi i processi di automazione ci permettono di ridurre il tempo necessario per fare tante cose, eppure abbiamo sempre la sensazione di essere in ritardo”, spiega l’autore.

Il ratto dei giovani

Sei repliche, da domenica al 10/3, per la ripresa formata da Laura Galmarini al Teatro alla Scala di ‘Die Entführung aus dem Serail’ di Mozart nello storico allestimento di Giorgio Strehler del 1965. Dirige Thomas Guggeis, direttore dell’Opera di Francoforte e già assistente di Daniel Barenboim alla Staatsoper di Berlino. Guggeis, 31 anni, si affianca ad altri due maestri – Lorenzo Viotti, 33enne che in questi giorni dirige il ‘Simon Boccanegra’, e il 40enne Michele Gamba, reduce dalla ‘Medée’ e dal 28 alle prese con ‘Madina’ – nel progetto del teatro scaligero di valorizzare le nuove leve di direttori d’orchestra under 40.

Marco Paolini

Paolini viaggia nel passato

Domenica, al Teatro Alessandrino di Alessandria arriva Marco Paolini con il suo ‘Boomers’. Lo spettacolo concerto, coprodotto da Jolefilm con il Teatro Stabile del Veneto, mescola realtà virtuale e mondo del passato, con un viaggio che riporta il protagonista Nicola (avatar dello stesso Paolini) a 50 anni fa. Assieme a Paolini, la voce di Patrizia Laquidara, accompagnata in scena dai musicisti Luca Chiari, Stefano Dallaporta, Lorenzo Manfredini.

Prima della rivoluzione

Da lunedì per tre giorni in alcune sale Wanted selezionate in tutta Italia: arriva ‘16 mm alla rivoluzione‘, prodotto dall’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. Il docufilm, presentato all’ultimo Torino Film Festival, è diretto da Giovanni Piperno e indaga su che cosa significasse far parte del PCI, riportando alla luce frammenti di cinema militante dell’epoca. Con la guida della fondatrice del ‘manifesto’, Luciana Castellina.

Musica e teatro

Dal 26/2, per 4 lunedì, al Pacta Salone di Milano è di scena la nona edizione di ‘pactaSOUNDzone’. Il progetto è realizzato dal teatro con il musicista e compositore Maurizio Pisati, e il suo gruppo Zone, assieme al Csr – Centro studi ricerche e impegna gli artisti ospiti a reinventare la scena che troveranno montata sul palco in una nuova storia di suoni.