Makari vince, Fazio e Naomi (senza Report) vicini a Scotti. Poi il Milan

Vince bene la fiction siciliana di Rai1 con Gioè, Pantano e Centamore. E allunga le distanze dallo ‘Show dei record’ in onda su Canale 5. ‘Che tempo che fa’ cresce ospitando Campbell, Ferilli e Ranieri e quasi raggiunge l’ammiraglia avversaria. Dietro i primi arriva Milan-Atalanta su Dazn, a 1,4 milioni di spettatori. Con Giannini al posto di Ranucci, Rai3 cala un po’ liberando pubblico per Fazio.

Sicilia occidentale contro il guinness di Gerry Scotti in tv domenica 25 febbraio in prima serata. Tornava ‘Makàri’ con il terzo episodio della nuova stagione e si trovava di fronte ‘Lo show dei record’ su Canale5. Mentre per ‘Che tempo che fa’ sul Nove la concorrenza indiretta era quella della rientrante Sabrina Giannini con ‘Indovina chi viene a cena’ (inchiesta sulla sostenibilità del sistema moda), inevitabilmente meno incisiva di quella di ‘Report’, e poi anche quella di Giuseppe Brindisi con ‘Zona Bianca’ su Rete4.

Detto delle sfide principali, vale la pena elencare anche tutti gli altri confronti di ‘genere’ della prima serata tv: telefilm di Rai2 (‘911’) contro film di Italia 1 (‘The day after tomorrow’) e La7 (‘K19- The widowmaker’) e la serie tv di Tv8 (‘Petra’). Su tutto incombeva poi l’incontro di San Siro, Milan-Atalanta, in diretta su Dazn. Ma vediamo come sono andate le cose sulle generaliste nella fascia oraria principale.

Makari ieri

La fiction di Rai1 conferma i 4 milioni di cultori. Lo show dei record cala, Fazio cresce con Campbell, Ferilli e Ranieri

Su Rai1 ‘Màkari 3’ con Ester Pantano e Domenico Centamore a fianco di Alessandro Gioè nella storia ambientata stavolta a Gibellina ha conseguito 3.982.000 spettatori ed il 22,6% di share, stampando lo stesso risultato di sette giorni prima.

Su Canale 5 ‘Lo Show dei Record’ ha riscosso 2.197.000 spettatori ed il 14,7% di share, in calo di quasi due punti rispetto alla settimana precedente. Si è così molto avvicinato Fabio Fazio, che ieri ha ospitato alcune grandi attrici.

Naomi Campbell

Sul Nove interrogando Naomi Campbell, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Paolo Virzì, Luisa Ranieri ‘Che Tempo Che Fa’ ha riscosso 2.137.000 spettatori con il 10,7% nella prima parte e 1.188.000 spettatori con il 9.9% nella seconda parte (anteprima a 1.229.000 e 6,2%).

Rafa Leao

Dietro i primi è arrivata la partita Milan-Atalanta su Dazn. A 1,4 milioni di spettatori con un pareggio conseguito con fatica dai bergamaschi.

Giannini non è Ranucci

Più staccati e vicini tra loro sono arrivati Rai3 e Italia1. Sulla terza rete ‘Indovina Chi Viene a Cena’ ha conquistato 1.207.000 spettatori con il 6,3% (anteprima a 881.000 e il 4,3%).

Sabrina Giannini

Su Italia1 la pellicola ‘The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo’ ha conseguito 1.119.000 spettatori con il 6,5% di share. I telefilm hanno fatto meglio di Brindisi. Su Rai2 ‘9-1-1’ ha avuto 764.000 spettatori ed il 3.7% e ‘9-1-1: Lone Star’ ha raccolto 792.000 spettatori con il 4,2%. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ è stato visto da 626.000 spettatori con il 4,4% di share.

Su Tv8 la serie tv ‘Petra’ in replica ha riscosso 341.000 spettatori con l’1,8%. Su La7 il film ‘K-19 – The Widowmaker’ ha avuto soltanto 321.000 spettatori con l’1,8%.