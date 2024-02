Auto e adv: Francois a Ginevra (Bs) con la Panda e De Meo in svizzera con la R5

De Meo vs. Francois, Renault contro Fiat. La marca francese lancia dal salone dell’auto di Ginevra la nuova 5? La Fiat risponde con la presentazione informale e cult del nuovo concept Panda con un video da un bar del bresciano

La Panda del futuro e la nuova R5 in primo piano. Sullo sfondo un confronto sulla opportunità, o meno, di partecipare – come prima era la regola- ai grandi appuntamenti internazionali per utilizzarli da vetrina dei propri nuovi modelli. Ebbene, non serve un grande salone per annunciare una grande idea, secondo Fiat. Che si è affidata al web per ‘marcare’ uno dei principali concorrenti.

Radici e web

“Il nostro futuro sta nelle nostre radici; Stellantis ci dà le chiavi delle piattaforme internazionali, noi aggiungiamo il gusto del bello”. Lo dice in un video (https://www.youtube.com/watch?v=CHFVyZJbsfg) molto sobrio e originale Olivier Francois, amministratore Delegato di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis. Inquadrato al volante, parla mentre è diretto alla Ginevra sita nel bresciano (frazione di Castenedolo), raggiunta in Panda. Da un bar molto tipico e spartano, il manager aggiorna sui numeri e le prospettive di Panda e di Fiat in maniera disinvolta e informale, non tralasciando però qualche contenuto molto tecnico nel racconto.

La principale curiosità e argomento è il concept della nuova Panda, presentato come “il coltello svizzero per fare tutto ciò che ti pare”. Quindi – tra i vari progetti – spazio anche alla versione pick up visto che questo tipo di modelli fanno successo in America latina e poi tante altre idee evolutive firmate Fiat. Il primo prodotto della famiglia – ha promesso Francois – sarà presentato l’11 luglio 2024. Il filmato è firmato Collective ed è prodotto da Twister.

La nuova Panda(concept) versione pick up

Arriva la R5

Dalla Ginevra ‘vera’, intanto, e da un’edizione del salone internazionale dell’auto disertata da molti big, arrivava intanto il lancio chiave di Renault. Allo storico appuntamento non hanno partecipato, oltre a Stellantis, anche le principali marche tedesche.

Luca de Meo

Dal salone svizzero l’ex Fiat Luca De Meo, ora alla guida di Renault – intervistato dai principali telegiornali – ha presentato la nuova Renault 5, proposta con la versione elettrica allo stesso prezzo di quella ‘termica’, tentativo convinto di ‘popolarizzare’ l’auto green.