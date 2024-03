Finanziamento pubblico ai giornali. Ne beneficiano anche editori “ricchi” come Angelucci ed Ebner

Il dipartimento per l’informazione e l’editoria del governo italiano ha pubblicato l’elenco dei giornali a cui è stato confermato per l’anno 2022 il diritto al “contributo pubblico diretto”, cioè il finanziamento pubblico che la legge prevede per i giornali che si dichiarino pubblicati da cooperative di giornalisti o da società senza fini di lucro, o che siano espressione di minoranze linguistiche.



Queste sono le prime quindici testate per contributo totale assegnato:

Dolomiten 6.176.996,03 euro

Famiglia cristiana 6.000.000 euro

Avvenire 5.755.037,42 euro

Italia oggi 4.062.533,95 euro

Libero quotidiano 3.378.217,01 euro

Il manifesto 3.277.900,39 euro

Corriere Romagna 2.218.356,97 euro

Cronacaqui.it (Torino Cronaca) 2.207.300,07 euro

Il Foglio 2.079.514,37 euro

Primorski dnevnik 1.666.668,08 euro

Il Cittadino 1.424.098,80 euro

Quotidiano di Sicilia 1.330.270,90 euro

Cronache di (Libra editrice) 1.259.956,77 euro

Die Neue Südtiroler Tageszeitung 1.086.996,14 euro

Secolo d’Italia 1.034.341,35 euro

(Grazie a Il Post)