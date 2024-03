L’AI tra rischi e innovazione responsabile nel nuovo libro di Ruben Razzante

La presentazione a Milano, con il convegno ‘Per un’AI al servizio della persona, delle imprese, delle istituzioni’

L’intelligenza artificiale è la protagonista del nuovo libro di Ruben Razzante. ‘Il governo dell’intelligenza artificiale. Gestione dei rischi e innovazione responsabile’, il titolo del testo, pubblicato da Cacucci Editore.

Con la prefazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione, Alessio Butti, il volume è stato presentato ieri, 4 marzo all’hotel Melià di Milano. E, per l’occasione www.dirittodellinformazione.it (portale fondato dallo stesso Razzante) e Hewlett Packard Enterprise Italia, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, hanno organizzato un convegno intitolato: ‘Per un’AI al servizio della persona, delle imprese, delle istituzioni’, radunando oltre 150 ospiti del mondo delle istituzioni, delle associazioni e delle categorie professionali.



Oltre a Razzante, studioso e docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, hanno aperto la discussione il prof. Antonio Albanese, docente di Diritto civile alla Cattolica di Milano e Of Counsel Studio legale BonelliErede e autore di un saggio del libro, e Claudio Bassoli, presidente e ad Hewlett Packard Enterprise Italia.



Al convegno sono intervenuti Brando Benifei, Eurodeputato membro del gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo; Eleonora Faina, direttore generale Anitec-Assinform (Confindustria); Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali; Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia; Giovanna Mavellia, segretario generale Confcommercio Lombardia; Gianluca Ripa, head of unit AI and Analytics Cefriel e Luigi Ruggerone, senior director Innovation Center Intesa Sanpaolo.

Ha introdotto e coordinato il dibattito Maria Grazia Mattei, Presidente MEET – Fondazione Cariplo.

Da sinistra a destra: Giovanna Mavellia, Claudio Bassoli, Maria Grazia Mattei, Antonio Albanese, Ruben Razzante, Eleonora Faina, Luigi Ruggerone, Agostino Ghiglia e Gianluca Ripa

I contenuti

“Il volume intende offrire un contributo di idee al dibattito ormai incandescente che si è sviluppato sul tema dell’Intelligenza Artificiale (AI), coniugando contenuti di taglio scientifico con analisi tecnico-applicative incentrate sui molteplici usi che l’AI sta registrando nei diversi settori della vita sociale, economica e politica”, ha spiegato Razzante.

Nel libro viene esplorato il panorama dei pro e dei contro legati all’impiego dell’Intelligenza Artificiale (AI) in settori chiave della società contemporanee, offrendo una visione equilibrata delle sfide, delle opportunità e dei rischi che emergono dall’integrazione della tecnologia in ambiti quali la pubblica amministrazione, la sanità, l’istruzione, il giornalismo e l’informazione, la tutela dei diritti (copyright, privacy, reputazione, uguaglianza e parità di accesso), la finanza, l’automotive, l’agrifood, l’ambiente, la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport.

Ruben Razzante





I progetti di AI hanno rivoluzionato il modo in cui affrontiamo le questioni globali, rendendo possibile un progresso senza precedenti. Nella sanità, ad esempio, l’AI può accelerare diagnosi e trattamenti, tutelando efficacemente il diritto alla salute e contribuendo a salvare vite. Tuttavia, il libro non rinuncia ad esaminare attentamente le preoccupazioni etiche e sociali correlate, incluse quelle riguardanti la privacy dei dati e l’equità nell’accesso alle tecnologie avanzate, ma anche la sicurezza dei dati e la trasparenza algoritmica.

Attraverso casi di studio, il libro si propone di offrire una panoramica completa delle questioni legate all’AI, sfatando miti e suggerendo approcci pratici per massimizzare i benefici e mitigare i rischi. Il volume punta a guidare il lettore lungo un sentiero complesso di innovazioni e sfide, fornendo una base solida per comprendere il ruolo cruciale che l’AI appare destinata a giocare. L’autore suggerisce di riflettere accuratamente su come utilizzare in maniera responsabile le capacità dell’Intelligenza Artificiale, al fine di creare un equilibrio sostenibile tra progresso tecnologico e benessere umano.