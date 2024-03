Nonostante politica e burocrazia, sono già 154 le comunità di autoconsumo elettrico in Italia

Sono già 154 le forme di energia condivisa realizzate in Italia, tra Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e configurazioni di autoconsumo collettivo. Sulle 67 configurazioni realizzate a fine 2023, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige sono le regioni con il più alto numero. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto di Legambiente “Le Comunità energetiche rinnovabili in Italia”, presentato alla fiera delle rinnovabili Key a Rimini.

Non è affatto male, considerando i ritardi burocratici e normativi, e la generale ostilità della politica a livello nazionale e locale. Ma gli impianti avrebbero potuto essere molto di più: almeno 400, stando alle stime dell’associazione ambientalista realizzate grazie al contributo di università, fondazioni, centri di ricerca, istituzioni e università (AESS, Caritas, BeCome, il programma NextAppenino, AzzeroCO2, ènostra, Legacoop, Enel X, il Comune di Roma, La Sapienza, Regalgrid, Fondazione con il Sud, Banco dell’Energia). Qualche esempio di realtà che hanno dovuto attendere anni, e il recente varo del Decreto CER da poco approvato: le 15 Comunità energetiche portate avanti dalla Caritas, i 55 progetti della cooperativa ènostra, i 105 del programma Nextappennino, le 25 CER della campagna BeCome di Legambiente, KyotoClub, AzzeroCO2 per i Piccoli Comuni.

Sull’altro piatto della bilancia le molte storie in cui la politica o la burocrazia hanno impedito la realizzazione di progetti che servono alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, oltre che a ridurre concretamente le bollette. Naturalmente, rispettando ambiente e paesaggio. Il Report di Legambiente “Scacco alle rinnovabili” racconta 63 casi simbolo, di cui ben 20 recenti: si va da 6 amministrazioni locali tra Veneto, Umbria, Marche e Basilicata che preferiscono poli logistici e industriali a parchi eolici o fotovoltaici, alle moratorie tentate o in programma, come accade in Sardegna e Abruzzo, dove è intervenuta la Corte Costituzionale, o la simil moratoria della Sovrintendenza della Basilicata, che ha posto un vincolo paesaggistico di 10 chilometri intorno al sito del Castello di Monteserico (PZ), con esplicita preclusione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ci sono poi i ricorsi al Tar tra Molise e Toscana o i ritardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Puglia, o della Sovrintendenza, nel Lazio.

Per Legambiente i principali ostacoli che rallentano le rinnovabili in Italia sono una normativa troppo vecchia – le linee guida sono ferme dal 2010 – e le lungaggini autorizzative e i contenziosi portati avanti in Presidenza del Consiglio dal ministero della Cultura (MIC): ad oggi sono ben 81 i progetti in attesa di determina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che hanno visto pareri positivi da parte della Commissione tecnica VIA e negativi da parte del MIC. Sono 67 i progetti in attesa del parere del ministero della Cultura, nonostante da tempo la stragrande maggioranza abbia ricevuto parere della Commissione Via. Il più vecchio risale al 2012: quasi 12 anni trascorsi per comunicare la fattibilità ad un’impresa.