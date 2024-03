Hack alle stelle su Rai1, fuga dalla Lazio nel 2° tempo. Floris doppia Bianchina

Vince il film tv di Rai1 ‘Margherita delle stelle’ con Cristiana Capotondi. Bayern-Lazio sfiora 4 milioni free+pay, perdendo una grossa fetta di pubblico nel secondo tempo, iniziato con un passivo di due gol. Sul podio Le Iene con in apertura Chico Forti, tra i talk vince facile ‘DiMartedì’, mentre crolla ‘Petrolio’

Un film tv facile e leggero su Margherita Hack su Rai1 contro Bayern Monaco-Lazio su Canale 5 e Sky.

Cristiana Capotondi nei panni di Margherita Hack

Che però (la partita di Monaco) -va ricordato – ha preso subito delle pieghe tristi per la squadra biancoceleste. Era questa la principale sfida televisiva di martedì 5 marzo. Gli altri confronti? Nek e gli artisti di strada su Rai2 contro ‘Le Iene’ su Italia 1, e poi gli approfondimenti di Rai3 (‘Petrolio’), Rete4 (‘E’ sempre ‘Cartabianca’) e La7 (‘DiMartedì’).

Luca e Paolo a Di Martedì

In tema talk, da registrare che Bianchina Berlinguer ha schierato Mauro Corona, Katia Ricciarelli, Andrea Scanzi, Gianluigi Nuzzi, Giovanni Donzelli, Chiara Appendino, Concita de Gregorio e Jane Alexander. Mentre Giovanni Floris ha puntato – tra gli altri- su Luca e Paolo, Corrado Augias, Massimo Giannini, Roberto Vecchioni, Italo Bocchino, Alessandro Di Battista, David Parenzo, Elisabetta Piccolotti, Giulia Innocenzi. ‘Le Iene’, invece, hanno aperto sulla loro battaglia vittoriosa per Chico Forti. Ma vediamo come si sono indirizzate le scelte del pubblico in prima serata.

‘Margherita delle stelle’ versione Capotondi supera 4 milioni, Bayern-Lazio a 3,9 mln su Canale5 e Sky, Iene sopra il 10%

Su Rai1 ‘Margherita delle Stelle’ ha conquistato 4.248.000 spettatori ed il 23,1% di share.

Su Canale5 da Monaco di Baviera l’incontro di Champions League, Bayern – Lazio, ha avuto 3.416.000 spettatori ed il 16,1%. In particolare il match ha conseguito nel primo tempo 3.805.000 ed il 16,7% e poi nel secondo tempo, iniziato con la squadra di Maurizio Sarri già sotto di due gol, a 3.039.000 ed il 15,4%.

L’abbraccio pre-gara degli allenatori

Su Sky il match ha avuto 487mila spettatori con il 2,3%, per un bilancio complessivo del match free+pay di 3,9 milioni circa con il 18,4%. Il bilancio si è chiaramente appesantito nel secondo tempo, quando è stato subito chiaro che Immobile e compagni sarebbero stati eliminati.

Su Italia1, dopo la presentazione a 1.441.000 e il 6,3%, ‘Le Iene’ hanno avuto 1.469.000 spettatori ed il 10.5%. Si è difeso dignitosamente Nek. Su Rai2 la terza puntata di ‘Dalla Strada al Palco’ ha conquistato 1.068.000 spettatori ed il 6,4%, dopo la presentazione a 792.000 spettatori e il 3,5%.

Corrado Augias, il ‘saggio’ di Floris

Talk: DiMartedì stronca la concorrenza. Bianchina al 4,6%, Giammaria all’1,8%

Su La7 ‘DiMartedì’ ha raccolto 1.309.000 spettatori con uno share del 7,5%. Lontane le altre proposte, con il programma della terza rete già in profondissima crisi.

Mauro Corona e Katia Ricciarelli da Bianca Berlinguer

Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha raccolto 680.000 spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Duilio Giammaria con ‘Petrolio’ si è fermato a 377.000 spettatori e l’1,9%, battuto dalle altre due mini generaliste dello scenario. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ ha conquistato 534.000 spettatori con il 2,6%. Sul Nove ‘Faking It – Bugie Criminali’ ha fatto registrare 402.000 spettatori con il 2%.