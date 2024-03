Menarini, cresce il fatturato. Nel futuro focus internazionale, ma senza delocalizzare

Da Firenze, la casa farmaceutica presenta il bilancio del 2023, raccontando le sue prospettive per il 2023. Richiamo alla politica e alle autorità Ue sulle difficoltà e i bisogni del settor

Bilancio 2023 strepitoso quello annunciato da Menarini: oltre 4,3 miliardi di fatturato, con una crescita del 5,3% sul 2022, e Ebitda fra i 340 e i 350 milioni di euro.



A raccontarlo, da Firenze, Lucia Aleotti, azionista e membro del board Menarini, con la ceo Elcin Barker Ergun, in un incontro con il mondo dell’informazione e i responsabili del gruppo farmaceutico da oltre 17mila dipendenti.

“E’ stato un anno veramente interessante, per certi versi entusiasmante, ovviamente con dei profili di sfida che si sono creati in varie parti del mondo e che affrontiamo”, ha spiegato Aleotti, segnalando un calo dell’Ebitda “logico e atteso”, perchè “nella nostra traiettoria di sviluppo l’anno 2023 è stato un anno di fortissimo investimento”.

Per Menarini focus estero, ma senza delocalizzare

Quasi l’80% del fatturato è stato realizzato fuori dall’Italia. “Abbiamo avuto la sorpresa di avere gli Usa come secondo paese” di sbocco, mentre “la Cina non ha mantenuto le promesse”.

“Nel 2024 sicuramente continueremo con la nostra crescita negli Stati Uniti”, ma anche con l’oncologia in Europa. Il gruppo continuerà anche a guardare con interesse e “prudenza” al mercato cinese. “Non sembra che ci siano segnali di una nuova esplosione dell’economia cinese”.

Una propensione all’estero che però non allontana dall’Italia. “La nostra attenzione al paese non diminuisce in parallelo alla nostra ispirazione internazionale. Al contrario: non fa parte della nostra logica alcuna idea di delocalizzazione”.

Autofinanziamento punto fermo

Al momento nessun progetto per “eventuali acquisizioni”. “Ci vogliamo concentrare sugli obiettivi che sono stati delineati”, ha rimarcato Aleotti.

Punto fermo per il gruppo resta quella che Aleotti ha definito “la nostra filosofia di autofinanziamento”. “Da oltre 25 anni, ha ricordato, tutto l’utile che si crea anno per anno rimane in azienda, viene reinvestito interamente nella crescita dell’azienda”, senza distribuzioni di dividendi.

I problemi del settore

Nel suo intervento non sono mancate valutazioni approfondite sul contesto internazionale e richiami a politica e autorità sulle necessità del settore farmaceutico. Il momento non è facile tra guerre e l’aumento dell’inflazione in Europa e in Italia, dove i prezzi legati a convenzioni pubbliche non vengono adeguati all’aumento dei costi.

“L’aumento dei costi legato all’inflazione, a tutti i costi produttivi, alle materie prime, alle retribuzioni in tutte le parti del mondo, si ripercuote in maniera diretta su un’azienda farmaceutica come la nostra”, ha spiegato “perché i prezzi dei farmaci, a differenza di quelli che sono i beni e servizi di qualsiasi altro genere, non possono essere adeguati all’inflazione, sicuramente non in Europa e nella maggior parte dei paesi. Sono fissati dai governi, negoziati magari vent’anni fa e sempre spinti al ribasso per aumentare la sostenibilità dei sistemi sanitari: però su gran parte dei portafogli ora ci sono degli elementi di criticità che devono essere gestiti accuratamente, considerato appunto l’aumento di tutti i costi industriali”.

Il monito all’Ue: fa regole senza considerare la competitività

“Sono preoccupata dal fatto che quando l’Europa si muove, si muove mettendo regole che immagina senza tenere conto della competitività globale”, ha aggiunto ancora la manager, che è anche vicepresidente di Farmindustria. “Il risultato sarà che la produzione dei farmaci e le aziende, se non si cambia modo di ragionare, si sposteranno sempre di più fuori dall’Europa”.

Le aziende farmaceutiche “si muovono in un contesto mondiale in cui la competitività è importantissima. L’Europa non si rende conto che ha negli anni perso un pezzo importantissimo della propria industria, che altri paesi come gli Stati Uniti o la Cina lavorano per attrarre la base industriale, e l’Europa invece pensa solamente a regolare, mettere oneri o aggiungere burocrazia ed appesantire. Non è la maniera per attirare o far sviluppare un settore che è vitale nel nostro continente anche considerato l’invecchiamento della popolazione”.

Burocrazia più snella, incentivi e formazione

Cosa fare quindi? Per aiutare l’industria farmaceutica, dal suo punto di vista, il governo può lavorare su burocrazia e incentivi. “Abbiamo bisogno di procedure che siano più rapide e che siano competitive con il resto dei paesi, sia per registrare i nuovi farmaci che per fare le sperimentazioni cliniche”.

“Abbiamo bisogno di un recupero della parte dei costi industriali che ci stanno schiacciando”.

Altro punto fondamentale è la formazione. Aleotti ha molto insistito sulla necessità di aprire il numero chiuso dell’università di medicina e fare in modo che le nuove generazioni siano sempre più preparate per assumere ruoli in aziende leader del settore.