ASviS: 20 miliardi di danni dalle alluvioni, spesi soltanto 2 per prevenirle

Enrico Giovannini: “Serve un testo unico contro il rischio idrogeologico”

Meglio spendere poco per prevenire, o spendere moltissimo, dopo, per fronteggiare quasi sempre in ritardo, i costi di alluvioni e frane? La logica direbbe di prevenire, ma in Italia si preferisce sprecare soldi per intervenire dopo i disastri, sempre più frequenti e sempre più distruttivi per l’assetto idrogeologico del Paese, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania i casi recenti e più clamorosi. E così, tra il 2013 e il 2019, nella prevenzione sono stati spesi tra il 2013 e il 2019 solo due miliardi di euro, mentre ne sono stati spesi per la gestione delle emergenze ben 20. Questo dimostra il Policy Brief “Politiche di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico. Valutazioni e proposte” presentato dall’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Secondo l’associazione, per ridurre le morti e i danni provocati dalle catastrofi e mitigare le conseguenze devastanti della crisi climatica sui territori e sulle persone che lo abitano, è urgentissimo adeguare in via straordinaria la pianificazione di bacino tramite i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) alle nuove mappe di pericolosità. Regole e vincoli di cui gli enti locali dovrebbero tenere obbligatoriamente conto nella pianificazione urbanistica comunale.

L’ASviS sottolinea così che il 93,9% dei Comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera, un fattore che rende vulnerabile almeno 1,3 milioni di abitanti per le frane e 6,8 milioni per le alluvioni, come indicato dall’ISPRA. Sempre l’ISPRA ha calcolato (Rapporto ReNDiS 2020) come nel periodo 1999-2019 il ministero dell’Ambiente abbia finanziato oltre 6mila interventi per un totale di oltre 6,5 miliardi di euro, con una spesa media annua che si è attestata a 329 milioni di euro. Si tratta di risorse del tutto insufficienti: le richieste di interventi inevase a quella data risultavano pari a 26 miliardi di euro, il che rappresenterebbe una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell’intero territorio nazionale. Per questo ASviS propone di triplicare la capacità di spesa portandola ad almeno 1 miliardo l’anno.

Tra l’altro, il “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” – il cosiddetto ProteggItalia, varato nel 2019 e tutt’ora in vigore – secondo la Corte dei Conti non ha unificato i criteri e le procedure di spesa, anche in relazione al PNRR, né individuato strumenti di pianificazione territoriale efficaci. E rimane comunque un’inaccettabile lentezza dei processi decisionali e di quelli attuativi, oltre alla tradizionale difficoltà delle amministrazioni centrali e locali ad utilizzare i fondi stanziati.

L’ASviS avanza una serie di proposte per affrontare con una visione sistemica la questione del dissesto idrogeologico. La prima è l’individuazione di una procedura uniforme per la gestione delle fasi di emergenza e ricostruzione; l’applicazione del modello della “resilienza trasformativa” alla fase di ricostruzione, evitando di realizzarla senza tenere conto dei rischi, come fatto nel passato; la necessità di triplicare la capacità di spesa per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico segnalati dalle Regioni e di competenza del MASE, portandola rapidamente a un miliardo di euro l’anno rispetto agli attuali 300 milioni circa.

Insomma, senza un significativo cambiamento delle politiche vigenti e dell’approccio alla gestione del rischio idrogeologico gli eventi catastrofici sono destinati a ripetersi, con danni elevatissimi al sistema economico e alle persone. “Il costo dell’inazione è nettamente superiore a quello da sostenere per affrontare seriamente i rischi derivanti dalla crisi climatica, che già ora impatta sui nostri ecosistemi, sulle attività economiche e sulla vita delle persone. Per questo, bisogna rafforzare gli investimenti, ma anche il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio in modo da avere una visione integrata delle azioni sul ciclo idrologico – spiega il direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini – È essenziale adottare una pianificazione nazionale pluriennale per la difesa del suolo e la gestione delle acque, e affidare una delega al Governo per la redazione di un Testo unico legislativo in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”.