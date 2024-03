Webboh Awards 2024: ecco i migliori creator dell’anno per la Gen Z

Record di partecipazione online sul sito di Webboh e oltre 40 milioni di reach sui social.Dany Cabras vince nella categoria “Best Creator Comedy Male” e Federica Scagnetti è “Best Fashion Creator”. Tra i vincitori delle altre categorie in gara anche, Rita QueenJ, Arienne Makeup, Alice Perego e Gianmarco Zagato

Webboh, la prima community dedicata alla Gen Z, ha celebrato i talenti più amati dal proprio pubblico durante gli attesissimi Webboh Awards 2024. Giunto alla quinta edizione, l’evento dedicato ai migliori creator italiani, ha superato tutte le aspettative: 8 milioni di voti online in meno di 3 settimane per decretare i vincitori, scelti tra gli oltre 150 candidati, divisi in 16 categorie. Un’esclusiva serata con tutti i top protagonisti e idoli della Gen Z, svoltasi al Fabrique di Milano, e trasmessa in diretta streaming.

L’EVENTO LIVE

Durante la serata del 6 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione, condotta dall’attrice e conduttrice televisiva e radiofonica Mariasole Pollio insieme al conduttore e creator comico Gabriele Vagnato: un evento ricco di sorprese dentro e fuori dal palco, tra performance, photocall, corner esperienziali e sketch irresistibili. Tra i partecipanti, immancabili i top creator italiani e tanti ospiti VIP, tra cui Gerry Scotti, in collegamento video, che ha annunciato il vincitore della categoria Top Creator.

BNKR44

Tra gli special guest anche i cantanti protagonisti del Festival di Sanremo che si sono esibiti con i brani portati alla 74a edizione: i Ricchi e Poveri con la nuova Ma non per tutta la vita, oltre all’immortale Sarà perché ti amo, La Sad, con Autodistruttivo, e i BNKR44 con Ma che idea e Governo Punk.

Ricchi e Poveri

GLI AWARDS SUI SOCIAL

L’evento ha riscontrato un grande successo di pubblico anche sui social, che si è andato a sommare al ragguardevole riscontro ottenuto online durante la fase delle votazioni.

LaSad

I post, le stories e i video pubblicati online da Webboh, e dai creator coinvolti, insieme alla diretta streaming su Instagram e YouTube, hanno raggiunto risultati straordinari in termini di reach: in totale i contenuti legati ai Webboh Awards 2024 hanno raggiunto oltre 40 milioni di persone su tutte le piattaforme social. Numeri che testimoniano sia la forte connessione tra Webboh e il suo pubblico, sia l’enorme potenziale di crescita della sua community.

WEBBOH AWARDS 2024

Gli oltre 150 creator candidati alle premiazioni sono stati selezionati da Webboh in base ai contenuti pubblicati, alla varietà di proposte social e alla crescita dei follower negli ultimi dodici mesi. 16 le categorie di premiazione: Best TikTok creator, Best youtuber, Best streamer, Best Comedy Creator Male/Female, Couple of the Year, Drama Legend, Best food Creator, Revelation of the Year, Best value, Best Teen Idol Male/Female, Out of Drama, Best Fashion Creator, Best Beauty Creator e Best Meme.

Tra le novità di quest’anno:lo sdoppiamento della categoria Best Creator Comedy e la premiazione del creator dell’anno, scelto dagli oltre 150 candidati all’interno delle 16 categorie.

Gabriele Vagnato e Mariasole Pollio

I PREMI

Best Tiktok Creator – Alice Perego:creator milanese classe 2003, conta 1,5 milioni di follower su TikTok, 510 mila su Instagram, quasi 280 mila su YouTube. Sui social racconta la propria vita e veicola trend virali.

Gianmarco Zagato

Best YouTuber – Gianmarco Zagato:content creator ormai affermato da 8 anni, Gianmarco ha 2,1 milioni di iscritti sul canale YouTube, 1,9 milioni di follower su TikTok e 772 mila su Instagram . Sui social racconta con ironia la propria vita e affronta con grande serietà misteri, storie horror, fatti di cronaca e ama testare nuovi prodotti.

Best Streamer – Il Rosso:classe 2001. Il suo canale Twitch, con 348 mila follower, è il terzo più seguito in Italia nella categoria Just Chatting (ovvero la categoria che mette un qualsiasi streamer al centro dello spettacolo e gli permette di avere un dialogo diretto con i suoi spettatori).

Revelation of the year – acapodelglobo: Giulia Berettini, giovane content creator, porta sui social il suo mondo fatto di creazioni e ispirazioni. Una vena artistica a cui si unisce una grande passione per le imitazioni. È alla costante ricerca dell’ultimo trend con cui intrattenere la sua fanbase di oltre 2 milioni di utenti.

Dany Cabras

Best creator comedy male – Dany Cabras: co-conduttore del PrimaFestival di Sanremo di quest’anno, ilcreator comico sardo intrattiene oltre 5 milioni di follower con sketch incentrati sull’universo familiare.

Rita QueenJ

Best creator comedy female – Rita QueenJ:artista eclettica, cantautrice, ballerina, producer napoletana, sui social si trasforma in comedian per raccontare la sua vita e creare sketch comici. Conta 1,8 milioni di follower su TikTok, 307 mila su Instagram e 227 mila su YouTube.

Federica Scagnetti

Best Fashion creator – Federica Scagnetti:creator romana classe 2003, vanta 2,7 milioni di follower su TikTok e 879 mila su Instagram. Racconta la sua vita durante video get ready with me in cui si trucca e mostra i suoi outfit, diversi per ogni occasione.

Best Food creator – 2foodfitlovers:Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli stanno insieme dal 2009 e raccontano sui social le loro due passioni, il cibo e il fitness, con contenuti che fondono innovazione, creatività, ironia, cibo sano e gustoso. Su TikTok hanno 1 milione di follower e su Instagram 675 mila.

Best Meme – Cara con Zeettaa: ha creato un vero e proprio tormentone portando su TikTok, dove vanta oltre 1,7 milioni di follower, un’espressione che usava anche fuori dai social.

Drama Legend – Gaia Bianchi:è una delle più brave a rimanere al centro della scena: qualsiasi cosa faccia è discussa e chiacchierata, seguita da 3,3 milioni di follower su TikTok e 2,2 milioni su Instagram.

Out of Drama – Allydollina:unagiovane mamma che racconta la sua vita familiare e lavorativa in modo allegro e spensierato. Su TikTok ha 2,5 milioni di follower e su Instagram oltre 700 mila.

Best Value – Valeria Vedovatti:classe 2003, vanta 1,4 milioni di follower su Instagram, 2,9 milioni su TikTok e 792 mila su YouTube. Condivide le sue giornate cercando di strappare un sorriso a chi la segue e sensibilizza sul tema della DCA (Disturbo Comportamento Alimentare).

Arienne Makeup

Best Beauty Creator – Arienne Makeup: beauty tik toker da oltre 6 milioni di follower, seguita dalle giovani con curiosità interesse e affetto. Arienne, in quanto make up artist, adora condividere make up divertenti, giocosi e accattivanti, sempre accompagnati da un TOV frizzante, ironico e fresco.

Couple of the Year – Luca Campolunghi e Alice Muzza:sui loro profili TikTok, con rispettivamente 2,7 milioni e 1,2 milioni di follower, e sui profili Instagram, con rispettivamente 760 mila e 445 mila, raccontano le loro vite e quella di coppia. Fanno parte della Stardust House.

Best Teen Idol Male – Matteo Robert:i suoi lipsync e i suoi balletti vengono visualizzati centinaia di migliaia di volte da 2,5 milioni di follower su TikTok e 687 mila su Instagram. È conduttore di RDS Next. Fa parte della Stardust House.

Best Teen Idol Female – Lisa Luchetta: conduttrice di RDS Next,racconta la sua vita, che si divide tra lo studio, il mondo social e la Radio . Conta 2,5 milioni di follower su TikTok e 810 mila su Instagram.

Top Creator – AleDellaGiusta:youtuber e content creator che gira l’Italia e l’estero per visitare posti particolari, ma pericolosi e inavvicinabili. I suoi contenuti si distinguono per l’eccellente qualità realizzativa. Il suo canale annovera 973 mila iscritti.

Giulio Pasqui

I PARTNER

I partner dell’evento hanno creato veri e propri show nello show, con attività esperienziali live e uno storytelling crossmediale anche sui canali social di Webboh, supportato dall’attivazione di alcuni creator oltre che dalla presenza su tutta la comunicazione degli Awards. Nello specifico:

una experience all’insegna dell’unicità e della condivisione con il Caramel Twist di Ringo: il photobooth dove i creator hanno lasciato una dedica speciale da condividere tramite una gif sulla propria community ;

il photobooth dove i creator hanno lasciato una dedica speciale da condividere tramite una ; due momenti di performance coinvolgenti firmati Giochi Preziosi , con Canta Tu , l’iconica macchina Karaoke facilmente utilizzabile ovunque, “anche sulla luna!”, da cui l’ambientazione lunare del corner;

, con , l’iconica macchina Karaoke facilmente utilizzabile ovunque, “anche sulla luna!”, da cui l’ambientazione lunare del corner; il corner YOUROSCOPE di Astra make u p , il beauty brand made in Italy , dove un’astrologa e un make up artist hanno dato colore e forma al profilo astrale degli ospiti;

di , il beauty brand made in Italy dove un’astrologa e un make up artist hanno dato colore e forma al profilo astrale degli ospiti; per il secondo anno, tra i main partner, Phobia Archive , che ha veicolato il suo messaggio mix di moda, musica e cultura street brandizzando la deejay consolle e la maglia, realizzata in esclusiva per l’evento e indossata da alcuni dei talent presenti;

, che ha veicolato il suo messaggio mix di moda, musica e cultura street brandizzando la deejay consolle e la maglia, realizzata in esclusiva per l’evento e indossata da alcuni dei talent presenti; protagonista anche la nuova attesissima serie Italia Shore, disponibile in esclusiva dal 4 marzo su Paramount+, la prima versione italiana del popolare show di MTV. Sul palco con Matteo Diamante -homeowner, fun manager e party planner del nuovo programma – anche altri partecipanti del cast.

Instagram, media partner dei Webboh Awards, per l’occasione ha lanciato per la prima volta ilFanta Webboh Awards by Instagram, competizione dedicata agli oltre 150 creator candidati con l’obiettivo di premiare chi di loro ha saputo coinvolgere di più la sua community: il riconoscimento è andato a Rita QueenJ.

I Webboh Awards si sono confermati come momento determinante in termini di visibilità e amplificazione dei brand sulla Generazione Z, anche grazie alle partnership costruite dalla concessionaria Mediamond.

A sottolineare l’anima social dell’evento, oltre ai 200 creator ospiti, erano presenti alla serata il BeaBar, il bar di Beabaru, la creator ormai famosissima per i suoi cocktail glitterati e il mitico Donato, con il suo brand di panini con “Mollica o Senza“, presente con due punti vendita, uno a Napoli e uno in centro a Milano.

Danila Cerrato e Giulio Pasqui

