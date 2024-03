Doc chiude col botto. Milan al 10%. Del Debbio con Meloni batte Formigli

Termina sfiorando il 30% di share la terza stagione della fiction con Luca Argentero protagonista. Cala al 15,2% il Grande Fratello, mentre sale sul podio Milan-Slavia Praga in onda su Tv8 e Sky. La Iena Nina Palmieri batte i talk, con Del Debbio che ha schierato per più di mezzora la premier e Formigli versione campo largo, con la governatrice della Sardegna e poi la capa del Pd

Alessandra Todde può essere una novità anti-Meloni? Ovviamente non ancora. Almeno televisivamente, il personaggio deve conquistare popolarità. Il confronto per Auditel (e Studio Frasi) è ancora impari. Specie nel raffronto con una premier che ultimamente ha un po’ cambiato strategia di comunicazione e appare sempre meno ‘istituzionale’ e ‘draghetta’ e sempre più disinvolta e perfino istrionesca nelle sue apparizioni pubbliche. Ieri – con elezioni regionali in Abruzzo imminenti – qualche indicazione in più sul tema è arrivata dalla sfida di prima serata tra Rete4 e La7.

Un contesto sfidante

In prime time c’è stata la puntata finale di ‘Doc’ su Rai1 e su Canale5 è andato in onda un capitolo importante della saga del ‘Grande Fratello’. Il Milan ha battuto rocambolescamente lo Slavia Praga (su Tv8 e su Sky) in Europa League, mentre Nina Palmieri ha proposto una puntata al femminile di ‘Le Iene Inside’ su Italia1.

Ma la sfida dei talk del giovedì, il 7 di marzo, la sera prima della giornata della donna, aveva connotati particolari. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha schierato quasi subito, dopo la solita visita ai mercati, per 35 minuti Giorgia Meloni a ‘Dritto e Rovescio’. Mentre Corrado Formigli su La7, dopo l’apertura e Michele Serra, ha risposto ospitando prima Alessandra Todde e quindi Elly Schlein, alle prese con i giornalisti. Meloni è entrata in scena, in collegamento, alle 21.37 circa, ed è andata avanti – incassando i ringraziamenti dellla famiglia di Chico Forti – fino alle 22.13.

Todde è arrivata on air dopo mezzora circa di trasmissione ed è rimasta in onda per meno di mezzora. Subito dopo su La7 è scesa in campo la Schlein, coinvolta nel dibattito con i giornalisti. L’altro talk, come sempre, era quello di Geppy Cucciari sulla terza rete, mentre Rai2 proponeva il film ‘Greta’. Ma ecco come si sono indirizzate le scelte dei telespetattori secondo Auditel.

Argentero termina superando il 30% di share. Gf sotto media. Europa League sul podio

Su Rai1 l’ultima puntata di ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’ ha conquistato 5.570.000 spettatori ed il 29,6% di share , con il primo episodio a 5.728.000 e il 27,56% ed il secondo a 5.380.000 e il 32,78%.

Su Canale5 – in onda fino alle 25.26 – il ‘Grande Fratello’ ha riscosso 2.126.000 spettatori con uno share del 15,22%, soffrendo molto la fiction con Luca Argentero professionista.

Su Tv8 l’incontro di Europa League Milan-Slavia Praga ha ottenuto 1.648.000 spettatori con il 7,9%. Lo stesso match su Sky ha conquistato ulteriori 497mila spettatori ed il 2,4% di share, per un montante complessivo rossonero di quasi 2,150 milioni di spettatori ed il 10,3%.

Molto staccata è arrivata Italia 1: ‘Le Iene presentano: Inside’ ha convinto 1.029.000 spettatori con uno share del 6,52%.

La sfida dei talk. Del Debbio sorpassa Formigli, cala Cucciari

Con il post Sardegna al giovedì, Formigli aveva battuto del Debbio. Ieri, invece, ha vinto, chiaramente ma non di molto, Rete4.

La puntata di ‘Dritto e Rovescio’ con la premier in apertura ha totalizzato 883.000 spettatori ed il 5,6%.

Su La7 ‘Piazzapulita’ ha conseguito 722.000 spettatori e il 4,8%.Il Meloni Time su Rete4 ha prodotto 1,3 milioni ed il 6,1% di share. Il Todde Time su La7 ha riscosso 915mila spettatori ed il 4,4%.

Ha sofferto la sfida politica ed il calcio la Cucciari: su Rai3 ‘Splendida Cornice’ ha totalizzato 690.000 spettatori pari al 3,7% di share. Mentre è letteralmente sparita Rai2: ‘Greta’ è stata la scelta di 346.000 spettatori con l’1,7%. Meglio ha fatto il Nove: Only Fan: Comico Show ha riscosso 579.000 spettatori ed il 2,9%.