Consegnati i diplomi ai 40 partecipanti del Master. Al via ad aprile la terza edizione

Si è conclusa la seconda edizione del Master in Business Administration (MBA), promosso da CDP Academy in collaborazione con POLIMI Graduate School of Management.

Il Master universitario, della durata di due anni, ha coinvolto un totale di 40 partecipanti, di cui 20 provenienti direttamente dal Gruppo CDP e altrettanti dalle società partecipate del CDP Academy Network: Ansaldo Energia, Fincantieri, Italgas, Open Fiber, Poste Italiane, Nexi, Snam e Terna.

L’obiettivo principale del programma è quello di promuovere una cultura manageriale incentrata sull’innovazione, sulla leadership inclusiva e sull’imprenditorialità, favorendo lo scambio di conoscenze tra le eccellenze del Gruppo CDP e delle sue società partecipate rafforzando un solido network tra i partecipanti.

La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta il 7 marzo durante il Graduation Day tenutosi a Roma, alla presenza di Mauro Mancini, Associate Dean for Corporate Education POLIMI GSoM, del Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini e dell’Amministratore Delegato Dario Scannapieco, che hanno sottolineato l’importanza degli investimenti nella formazione e il valore delle competenze sviluppate.

“In Cassa Depositi e Prestiti, riconosciamo il valore delle competenze come motore del progresso e dell’innovazione” ha commentato Maurizio di Fonzo, Direttore Persone e Organizzazione “Investire in una formazione di alto profilo non solo arricchisce il singolo, ma rafforza anche il tessuto sociale ed economico. Le competenze svolgono un ruolo catalizzatore nella produttività e nella promozione di una crescita economica sostenibile. Rappresentano il fulcro di un’economia basata sulla conoscenza, dove il valore aggiunto deriva dalla capacità di pensare in modo critico, risolvere problemi complessi e adattarsi prontamente ai cambiamenti”.

“Siamo entusiasti di celebrare il successo del Corporate MBA, un programma ambizioso e orientato all’innovazione. La partnership con CDP Academy riflette la nostra costante dedizione a collaborare con il mondo delle imprese per promuovere una cultura manageriale avanzata. Questa partnership con il Gruppo CDP e le sue società partecipate ci ha consentito di offrire un percorso formativo all’avanguardia, in perfetta sintonia con l’obiettivo di POLIMI Graduate School of Management di sviluppare leader preparati ad affrontare le sfide del mondo aziendale contemporaneo.” – Mauro Mancini, Associate Dean for Corporate Education POLIMI GSoM.

CDP Academy ha già lanciato la terza edizione del Corporate MBA, in collaborazione con Luiss Business School. Le lezioni, che inizieranno ad aprile 2024, si terranno per due anni, una volta al mese, durante i fine settimana. Al termine del programma, ogni partecipante riceverà un diploma universitario, a testimonianza del proprio impegno e del valore acquisito durante il percorso di formazione.