Casta Diva Group diventa Società Benefit

La società ha ottenuto la trasformazione dello Statuto: obiettivi primari saranno attenzione al benessere dei dipendenti e azioni concrete per compensare la CO2 prodotta

Casta Diva Group, multinazionale attiva nel mondo della comunicazione, ha ottenuto lo status di Società Benefit, divenendo così una delle pochissime società quotate su Euronext Growth Milan (10% del totale, fonte Osservatorio ESG EGM) ad aver completato con successo la trasformazione. “Sono davvero lieto di annunciare che la nostra società ha concluso con successo l’iter per ottenere lo status di Società Benefit”, commenta Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group. “Sono entusiasta di guidare un’organizzazione che promuove una cultura aziendale ispirata ai criteri ESG, dimostrando fattivamente l’impegno verso la responsabilità, l’inclusività, la sostenibilità e la trasparenza”.

Il passaggio è arrivato dopo oltre due anni di attività dedicate a promuovere i criteri ESG e ad attuare e sostenere una politica utile a migliorare l’ambiente lavorativo aziendale, senza dimenticare l’impegno per la salvaguardia del Pianeta.

Per quanto riguarda la parte di sostenibilità ambientale sono state implementate tante piccole azioni concrete che nel loro insieme hanno contribuito a fare la differenza, con notevoli risparmi nell’utilizzo di plastica e di carta. Inoltre, per compensare le emissioni di CO 2 è stata creata “L’Oasi Casta Diva”, composta da un alveare e un bosco, in collaborazione con 3Bee. Sono state adottate centinaia di migliaia di api e sono state impiantate 7 diverse specie di alberi nettariferi in grado di dare nutrimento agli insetti impollinatori e capaci da subito di assorbire anidride carbonica.

Grande attenzione è stata data anche alla sostenibilità sociale e al benessere dei dipendenti allo scopo di creare un ambiente di lavoro sano e inclusivo: al centro delle politiche sono stati posti i diritti, la formazione e lo sviluppo del personale con percorsi di carriera e di sviluppo professionale; viene favorita una cultura aziendale condivisa e una leadership diffusa, che permetta a ciascuno di sentirsi coinvolto nei processi decisionali aziendali. Sono stato inoltre attivati corsi di fitness in azienda e uno sportello di supporto psicologico, in collaborazione con Serenis, per consentire a tutti i dipendenti di iniziare un percorso di 3 colloqui gratuiti in modalità del tutto anonima e di poter poi proseguire la terapia ad un prezzo calmierato in quanto sostenuto in parte da Casta Diva.

“Ottenere lo statuto di Società Benefit è un grande risultato, un passaggio importante di un percorso non sempre facile ma molto soddisfacente per accrescere la consapevolezza delle nostre risorse su questi temi fondamentali”, commenta Francesca Panigutto, ESG Manager di Casta Diva Group. “Anche nel corso del 2024 continueremo a incrementare le azioni concrete in tutti gli ambiti ESG: stiamo definendo un bonus mobilità per i dipendenti che vengono da lontano e stiamo mettendo a punto una policy dedicata alle trasferte sostenibili; ci piacerebbe attivare un pacchetto di ore dedicato ai caregiver e contribuire a sostenere i percorsi di maternità e paternità. Ma soprattutto stiamo lavorando per ottenere alcune fondamentali certificazioni quali quelle dedicate a parità genere, eventi sostenibili e responsabilità sociale”, conclude Panigutto.