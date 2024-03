Consiglio di Stato: equo compenso resta operativo. Plaudono Fieg, Fnsi, Odg

Fieg esprime soddisfazione per la decisione con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) contro la sospensione del Regolamento sull’equo compenso per l’utilizzo on line delle pubblicazioni giornalistiche decisa dal TAR per il Lazio su richiesta di Meta.

Sospensione che – come osservato dagli editori Fieg nella memoria a sostegno delle ragioni dell’Autorità – avrebbe avuto come solo effetto quello di privare editori e piattaforme digitali della possibilità di avvalersi dell’apporto di un soggetto terzo competente (l’Agcom), in grado di facilitare il raggiungimento di un accordo.

All’esito della bilanciata valutazione dei contrapposti interessi operata dal Consiglio di Stato, il Regolamento Agcom – spiega Fieg – torna ad essere efficace e a svolgere la sua funzione fondamentale per il buon esito delle trattative, che da oggi potranno nuovamente svolgersi anche tenendo conto dei criteri di riferimento elaborati dall’Autorità al fine di determinare quanto dovuto agli editori per l’uso che le piattaforme fanno dei contenuti giornalistici.

Fieg: tappa importante

La sentenza del Consiglio di Stato sull’equo compenso “è una tappa importante. Ripristina la possibilità di concludere accordi con i prestatori dei servizi per l’informazione in ragione dell’utilizzo che fanno degli articoli on line. Accordi che prenderanno forma anche secondo i criteri previsti dal regolamento dell’Autorità per le Comunicazioni, l’AgCom, sull’equo compenso”. E’ quanto dice Andrea Riffeser Monti, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, intervistato da ‘Repubblica’.

“In questa fase – aggiunge – la conferma dell’azionabilità del regolamento è un passo in avanti. Servirà a proseguire il confronto anche con i prestatori dei servizi meno inclini a concludere intese con gli editori”. Come spiega ancora, con alcune piattaforme web “gli editori hanno già siglato accordi; con altri riprenderemo il dialogo anche grazie alla decisione del Consiglio di Stato. Alcuni operatori hanno riconosciuto, dunque, il diritto al compenso per gli editori mentre altri non lo hanno ancora fatto, nonostante continuino a utilizzare dei contenuti giornalistici”. Inoltre, ricorda Riffeser Monti, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, “in attesa della decisione della Corte di giustizia europea, e chiarito che il diritto all’equo compenso deriva dalla legge e non dal regolamento di AgCom contestato da Meta, la decisione del Consiglio di Stato aiuterà a riportare al tavolo le parti”.

Plauso Fnsi

Soddisfazione per la decisione del consiglio di Stato anche da Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa. “La decisione del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso dell’Agcom sull’equo compenso agli editori e agli autori per i contenuti distribuiti dalle piattaforme digitali, respingendo la richiesta di Meta di sospendere l’efficacia del Regolamento previsto dalla legge sul diritto d’autore, segna un punto a favore del sistema dell’informazione in Italia”.

“Il sindacato dei giornalisti, ha continuato Costante, è convinto che il Regolamento stilato dall’Authority possa e debba essere uno strumento utile a generare valore per l’intera filiera. La sostenibilità del settore passa anche attraverso il riconoscimento dell’equo compenso per i contenuti giornalistici che finiscono per alimentare il business dei cosiddetti Over The Top”.

ODG: passo avanti nel riconoscere il giusto valore dell’informazione professionale

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’Agcom e rigettato la richiesta di Meta di sospendere l’efficacia del Regolamento messo a punto dall’Autorità per determinare i diritti da riconoscere a editori e autori per l’utilizzo online di pubblicazioni giornalistiche. Si tratta – spiega una nota dell’Ordine dei Giornalisti – di un importante riconoscimento di equo compenso per la filiera dell’editoria per iniziare a recuperare risorse per coloro che producono contenuti. Ci auguriamo che si prosegua su questa strada per riconoscere il giusto valore dell’informazione professionale di cui i giornalisti sono il cuore pulsante