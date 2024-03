Luisa Ranieri in Lobosco non perde un colpo. Iacona batte Porro e Salvini

Le indagini del commissario pugliese interpretato da Luisa Ranieri colgono nel segno anche alla seconda puntata su Rai1. Si difende bene, col suo pubblico fidelizzato Alfonso Signorini. Mentre sul podio sale l’action di Italia 1, che batte ‘Boss In Incognito’, in flessione sotto quota un milione su Rai2. Presa Diretta ‘vince’ nell’approfondimento, nonostante ‘Quarta Repubblica’ schieri Salvini, Marsilio e Vannacci. In day time funziona la novità ‘Mattino 4’, ma anche ‘Endless Love’ su Canale 5, incastrato tra ‘Beautiful’ e ‘Uomini e donne’.

Lolita Lobosco minacciava sfracelli anche con la seconda prova su Rai1 lunedì 11 marzo. Luisa Ranieri si è trovata di fronte il Gf su Canale 5 (Rosy è la nuova finalista, in love Anita e Alessio), mentre il secondo ‘Boss in incognito’ ad interagire con Max Giusti su Rai2 è stato il tartufista Andrea Pascolini.

Italia 1 ha risolto i problemi con un capitolo della saga ‘Fast & Furious’, mentre il confronto dell’approfondimento è stato ancora una volta tripartito: tra ‘Presa Diretta’ (sanità in Lombardia e Calabria) sulla terza rete, ‘Quarta Repubblica’ (post Abruzzo con Matteo Salvini e Marco Marsilio, ma anche il generale Vannacci) su Rete4 , e ‘Torre di Babele’ (Luciano Canfora e Stefano Mancuso si sono interrogati sulla democrazia con Corrado Augias) su La7. A basso disturbo, infine, è stato il posticipo tra Lazio e Udinese vinto dai bianconeri per due a uno. Ma ecco come si sono indirizzate le scelte del pubblico in prima serata secondo Auditel.

Lolita supera ancora 5 milioni, il GF tiene, cala il Boss di Rai2

Su Rai1 ‘Le Indagini di Lolita Lobosco’ ha conseguito 5.002.000 spettatori ed il 28,2%.

Su Canale5 il Grande Fratello – in onda fino all’una e mezza di notte – ha raccolto 2.278.000 spettatori con uno share del 17,61%.

In tema intrattenimento in senso ampio, nella sfida tra Rai2 e Italia1, Max Giusti è stato sconfitto da Vin Diesel. Italia1 è salita sul podio con Fast & Furious: Hobbs & Show è visto da 1.278.000 spettatori con il 7,5%. Su Rai2 Boss in Incognito è stata la scelta di 981.000 spettatori con il 5,93%.

Iacona batte ‘Quarta Repubblica’ e Torre di Babele

In tema inchieste, su Rai3 ‘Presa Diretta’ ha avuto 1.180.000 spettatori con il 5,84%.

Sul versante talk, invece, su La7 La Torre di Babele ha raccolto 795.000 spettatori e il 3.96%.

Augias ha perso però il confronto in sovrapposizione con Porro, che ha mandato in onda una trasmissione molto più lunga.

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ ha conquistato 736.000 spettatori con il 4,9%. Da registrare anche l’andamento delle novità in day time, con la nuova mattina di Rete4 in primo piano.

Mattino 4, old Terra Amara in preserale ed Endless Love: ecco il bilancio delle novità

Gli andamenti di ‘Mattino 4’ nella seconda parte della mattinata, quello di ‘Terra Amara’ in versione antologica nel preserale della rete guidata da Sebastiano Lombardi, e poi quello di ‘Endless love’ incastonato nel pomeriggio di Canale 5 al posto di Hilal Altinbilek e company erano le curiosità più forti (le prime visioni andranno solo in prime time).

Su Rete4 il debutto di ‘Mattino 4’ – con Federica Panicucci che ha raccolto il testimone dalla propria trasmissione su Canale 5, ha totalizzato 336.000 spettatori ed il 5,8%. Dopo il TG, ‘La Signora in Giallo’ ha inanellato due belle prestazioni: 478.000 spettatori e 4,1% e 889.000 spettatori e 6,6%.

Nel preserale la versione antalogica di ‘Terra Amara’ ha avuto 610.000 telespettatori ed il 3,02% di share.

Nel pomeriggio ha tutto sommato funzionato il nuovo incastro di titoli di Canale 5. Ieri infatti ‘Beautiful’ ha conseguito 2.618.000 spettatori ed il 19,61%, ‘Endless Love’ 2.687.000 ed il 21,52%, ‘Uomini e donne’ 2.735.000 ed il 26%. Ma degli effetti di questi cambiamenti, va ricordato, si potrà parlare con ragione di causa solo dopo qualche settimana di prova.