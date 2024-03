Top politici social: Salvini resta primo. Debutta la neogovernatrice Todde

Fresca di elezione, entra nella classifica di febbraio la governatrice della regione Sardegna. Vicepremier e premier continuano a guidare il ranking, nonostante calino le interazioni. Zaia esce dal podio

La classifica Top15 politici sui social del mese di febbraio, elaborata per Primaonline da Sensemakers, conferma le prime due posizioni con Matteo Salvini in testa, seguito da Giorgia Meloni.

Entrambi, tuttavia, presentano cali a livello di interazioni: -23% per Salvini e -56% per Meloni che, nonostante un maggior numero di contenuti postati rispetto a gennaio, risente in modo particolare di una contrazione su Instagram, piattaforma per lei maggiormente performante.

La flessione per la premier trova conferma anche a livello di singoli post tanto che nel ranking dei best performing compare con solo 3 contenuti a fronte dei 6 del mese scorso.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Debutta Todde

La classifica, anche nelle successive posizioni, fino alla settima, riconferma gli stessi nomi con i soli Luca Zaia e Silvia Sardone a scambiarsi di posizione.

Pur avendo volumi comparabili a livello di interazioni, vedono una forte discrepanza in termini di video views per le quali Sardone, a febbraio alle spalle di Giorgia Meloni, totalizza performance nettamente migliori.



Il Governatore della Campania, Vincenza De Luca, dopo aver fatto il suo ritorno in classifica all’inizio del nuovo anno, scala il ranking posizionandosi all’ottavo posto con un incremento trasversale di interazioni (+56%) e video views (+16%).

Alessandra Todde, neoeletta presidente della Regione Sardegna il 25 febbraio scorso, compare per la prima volta nel ranking del mese: a parità di contenuti pubblicati con il mese scorso, a febbraio ottiene un incremento del +150% nelle interazioni. A trainare i numeri è Facebook, piattaforma che, insieme a Instagram, Todde predilige per la sua comunicazione social, nonostante il primo contenuto più performante sia su TikTok con un video ringraziamento per la sua vittoria.

Best performing post

La classifica dei Top10 best performing post vede come principali attori Salvini, Meloni, Alessandro Di Battista e Giuseppe Conte.



IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

In termini di contenuti ricorrenti, Salvini fa propaganda interna mentre la Meloni ottiene interazioni da post che parlano di appuntamenti istituzionali. Di Battista entra nel ranking con un contenuto di opposizione al Governo Meloni-Salvini.

Anche questo mese la componente video risulta molto forte e solo Meloni appare in classifica con alcuni contenuti fotografici, come già visto in passato.