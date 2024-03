Geopop supera i 10 milioni di follower e 2 miliardi di views

Geopop è il progetto editoriale di divulgazione scientifica più seguito in Italia con oltre 10 milioni di follower su tutte le sue piattaforme. Con contenuti che toccano temi cruciali come la geopolitica, la scienza e le dinamiche globali, ha superato quota 2 miliardi di visualizzazioni complessive. Lo dice una nota dell’editore Ciaopeople.

I numeri: con 3.000.000 follower su Facebook, 2.119.665 su Instagram, 2.380.733 su TikTok, 1.819.402 iscritti su YouTube, 30.213 follower su LinkedIn, 1.148.944 iscritti su WhatsApp, e 235.897 follower su Threads, Geopop non è solo un fenomeno culturale, ma una comunità globale in rapida espansione da oltre 10 milioni di follower.

Il successo non si limita ai social media, ma anche le serie podcast del magazine – come “Le scienze nella vita di tutti i giorni” e “GeopolitiX” – hanno catturato l’attenzione e l’immaginazione di ascoltatori in tutto il mondo, raggiungendo oltre 4.200.000 download. Questo notevole traguardo sottolinea la ricerca sempre crescente per approfondimenti di qualità e la fiducia riposta in Geopop come nuova fonte di divulgazione scientifica in un panorama sempre più digitale, come quello attuale.

Il team Geopop è composto da Andrea Moccia, laureato in Geologia con Master in Georisorse e una brillante carriera internazionale nel settore geologico e geofisico; Alessandro Beloli, laureato in Scienze geografiche, viaggiatore incallito che si distingue per la capacità di raccontare i fenomeni della Terra facendo leva sulle sue conoscenze umanistiche e geopolitiche; Stefano Gandelli, laureato in Scienze della Terra e appassionato di scrittura, racconta il funzionamento delle cose; Riccardo De Marco, in arte Il DeNa, è il Content Creator di Geopop specializzato in chimica.