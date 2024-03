De Paolini non torna al Messaggero: salta il progetto del quotidiano economico verde

È durato poco meno di un mese il progetto che avrebbe dovuto mettere il turbo all’informazione economica del Messaggero, con il ritorno a via del Tritone di Osvaldo De Paolini, fatto fuori in malo modo lo scorso anno dall’editore in capo, l’ingegnere Franco Caltagirone, contro la volontà di sua figlia Azzurra, ad della società editrice e consapevole del valore del giornalista, profondo conoscitore dei sistemi economici e finanziari del pubblico e del privato e grande catalizzatore di relazioni.

Non a caso, De Paolini non era rimasto a spasso neanche il tempo di una vacanza, subito ‘catturato’ da Giampaolo Angelucci, capo del gruppo editoriale di famiglia, per la condirezione del Giornale, sempre con la responsabilità dell’economia e per affiancare il nuovo ad Speroni nei rapporti con la comunità economica.

Francesco Gaetano Caltagirone (Foto Ansa) Azzurra Caltagirone

Passano un po’ di mesi e il rapporto tra De Paolini e il Messaggero, o meglio Azzurra Caltagirone, riprende. All’orizzonte, una mega idea editoriale: un quotidiano economico finanziario di otto pagine di colore verde da allegare al Messaggero, poi un settimanale e un mensile, sempre allegati, e poi in vendita disgiunta.

De Paolini sarebbe stato il direttore delle tre nuove testate, con la responsabilità delle pagine economiche del Messaggero e il ruolo di condirettore che chiedeva il giornalista.

Ma sulla condirezione si mette per traverso Caltagirone padre, evidentemente contrario al ritorno nel gruppo, sapendo che per De Paolini la condirezione è un status irrinunciabile, tanto più con l’arrivo al Messaggero del nuovo direttore Boffo, un suo sottoposto nei tempi passati.

Tutta l’operazione ieri sera salta: niente quotidiano verde per il Messaggero, né settimanale, né mensile.

De Paolini rimane con gli Angelucci che troveranno sicuramente il modo di accontentare la sua voglia di fare una grande progetto di giornalismo economico.