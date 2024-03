Deepfake ed elezioni politiche, Commissione Ue chiede informazioni a 8 Big Tech

La Commissione europea chiama in causa Bing, Google Search, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube e X. Le big tech dovranno rispondere entro il 5 aprile 2024 alla richiesta di informazioni dell’organo Ue, come previsto dalla legge sui servizi digitali (Dsa), in merito ai rischi derivanti dalla produzione e diffusione di contenuti politici generati con l’intelligenza artificiale.

Ovvero notizie false, immagini deepfake e altro che possa manipolare la consapevolezza degli elettori. Le otto compagnie dovranno inoltre fornire entro il 26 aprile la documentazione prodotta sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione di contenuti illegali, tutela dei diritti fondamentali, violenza di genere, tutela dei minori, benessere mentale, protezione dei dati personali, tutela dei consumatori e proprietà intellettuale.

L’accordo tra le big tech

La richiesta della Commissione è stata inoltrata un mese dopo l’accordo sottoscritto tra Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Adobe e TikTok per la limitazione dei deepfake elettorali. Accordo che ha ad oggetto l’intensificazione dei controlli sulla diffusione di immagini, video e audio generate con l’IA allo scopo di ingannare gli elettori. Nessun divieto dunque alla produzione dei contenuti politici.