Top media social: news protagoniste. Lo sport resta primo, ma crescono le generaliste

Il ranking di febbraio registra buone prestazioni di Fanpage, Repubblica e Corriere. Tra le sportive, in leggero calo, brilla Sky sport F1

Nella classifica Top 15 Media Italiani, elaborata per Primaonline da Sensemakers, a febbraio osserviamo da un lato una leggera contrazione trasversale dei volumi delle interazioni (-3%), dall’altro una crescita complessiva dei volumi di video views (+70%) delle prime 15 posizioni.

Generaliste in crescita

A crescere nel mese in termini di interazioni sono soprattutto le testate di news generaliste, tra cui ‘Fanpage.it’, che scala di 3 posizioni e aumenta del +28% , ‘La Repubblica’ che prende un posto a scapito della ‘La Gazzetta dello Sport’ e cresce del +11% e il ‘Corriere della Sera’, che dalla decima passa alla settima posizione con un +46%.

Le testate sportive registrano una leggera contrazione, visibili dai volumi alle prime due posizioni di ‘Cronache di Spogliatoio’ e ‘Sky Sport’, ma anche dalla perdita di posizione nel podio della ‘Gazzetta’. Unica eccezione, ‘Sky Sport F1’ che riprende il posizionamento ceduto a ‘Eurosport’ il mese scorso, grazie all’attività di teasing in vista della ripresa del campionato con il GP del Bahrain.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Il ‘nuovo’ rap spinge Netflix

Oltre alle crescite del mondo generalista ci sono anche quelle del mondo dell’intrattenimento con ‘Esse Magazine’ e Netflix.

In particolare, lo streamer vede crescere le interazioni (+46%), ma è soprattutto sulle video views che registra gli aumenti maggiori (i volumi triplicano) e portano la società statunitense a raggiungere il secondo posto. In termini di contenuti video, infatti, c’è una crescita di pubblicazioni del 63% rispetto al mese scorso con il primo contenuto che da solo raccoglie oltre 15M di visualizzazioni sulla nuova serie ‘Nuova Scena’ che racconta il mondo del rap italiano. E proprio da questa nuova serie TV arrivano 8 dei primi 10 contenuti più performanti di Netflix.

Il tocco di Sanremo

Al primo posto per video views c’è invece ‘Rai Play’ grazie al Festival di Sanremo con i contenuti social pubblicati su TikTok e YouTube.

Il Festival traina anche i volumi della property di ‘Rai Radio 2’ che entra in classifica in quinta posizione. Anche SuperGuidaTV fa il suo ingresso in classifica, alla decima posizione, sempre grazie a contenuti sanremesi.



Tra i best performing post della property troviamo infatti contenuti sulla canzone vincitrice di Angelina Mango ‘La Noia’. Anche in questo caso, sono TikTok e YouTube a trainare i volumi.

Best performing post

All’interno della Top 10 Best Performing Post del mese di febbraio, colpiscono gli alti volumi di interazioni in particolare delle prime due posizioni con ‘That’s Fab!’ e ‘Whoopsee’, rispettivamente con contenuti su Instagram e TikTok a dimostrazione di come anche una piattaforma video driven sia in grado di accogliere alti volumi d’engagement.

Il Festival di Sanremo non è il tema dominante e appare in soli due contenuti, alternato a post sportivi e di programmi tv, come LOL Talent Show debuttato il 22 febbraio su Prime Video.

Best performing post, volumi in crescita

Nella classifica delle Best Paid Partnership, dopo il calo del mese di gennaio, a febbraio i volumi tornano a crescere tanto su Facebook quanto su Instagram sia in termini di interazioni (+62%) che di sponsor (+58%) e numero di branded content (+76%).

Tra i nuovi sponsor che più saltano all’occhio, troviamo in collaborazione con ‘Giallozafferano’ di Old El Paso, marchio di cibi in stile tex-mex, e Evante, pillola anticoncezionale in partnership sempre con un brand del gruppo Mondadori, ‘Mypersonaltrainer’.