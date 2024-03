Comscore ottiene l’accreditamento MRC per la misurazione delle TV nazionali e locali americane

Comscore ha ottenuto l’accreditamento dal Media Rating Council (MRC) americano per i rating sul totale delle famiglie e le stime dell’audience media nelle rilevazioni basate sul tempo delle TV sia nazionali sia locali.

Questo risultato rende Comscore l’unica società di misurazione accreditata per le misurazioni TV locali e l’unica misurazione nazionale accreditata negli Stati Uniti che sfrutta la scienza e la metodologia dei “big data”. Ciò segna anche la prima volta che un fornitore di misurazioni TV è stato accreditato in tutti i 210 mercati locali rilevati in funzione della sintonizzazione dei dispositivi.

L’accreditamento di Comscore per la TV è stato il culmine di un processo rigoroso che includeva un audit indipendente condotto da una società pubblicamente riconosciuta incaricata dall’MRC e una revisione della relazione di audit da parte di un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni membri dell’MRC. L’accreditamento MRC garantisce che le metodologie e i processi di Comscore soddisfano gli standard stabiliti dall’organismo del settore, progettati per garantire trasparenza e responsabilità nella misurazione.

Comscore continua a collaborare con l’MRC, nell’ambito di una revisione continua, sulle stime a livello famigliare per le sovrapposizioni in termini demografici per età/genere e la composizione delle famiglie elementi che al momento non sono considerati parte di questo annuncio e non sono ancora accreditate dall’MRC.

“Ottenere l’accreditamento MRC è un momento fondamentale per Comscore e ci posiziona come l’unica azienda accreditata negli Stati Uniti per la reportistica sui “big data” sia per le TV locali che a livello nazionale utilizzando la stessa metodologia. Ciò sottolinea l’impegno di Comscore nel fornire ai nostri clienti qualità e affidabilità dei dati senza precedenti, stabilendo nuovi standard per la misurazione su scala nazionale e precisione locale“, ha affermato Jon Carpenter, Amministratore Delegato di Comscore. “Le informazioni che siamo ora in grado di fornire, basate sulla misurazione dei big data accreditata da MRC, rappresentano un enorme elemento di differenziazione per Comscore in un contesto di rapidi cambiamenti nel mercato.”

“A Comscore va riconosciuto il notevole sforzo compiuto negli anni per implementare continui miglioramenti e aggiornamenti in risposta ai nostri feedback“, ha dichiarato George W. Ivie, direttore esecutivo e CEO del Media Rating Council. L’impegno e la dedizione dimostrati dal team Comscore sono stati esemplari e hanno portato direttamente all’accreditamento ottenuto oggi, un riconoscimento che andrà a beneficio dell’intero settore“

Con l’accreditamento MRC dei dati di misurazione TV di Comscore e il solido sistema di raccolta di asset di dati da parte dell’azienda in tutto l’ecosistema pubblicitario Comscore è posizionata in modo unico per offrire un importante valore alle aziende che affrontano sfide e opportunità che continuano a crearsi in un clima di rapidissimi cambiamenti come è quello dei media e della pubblicità.