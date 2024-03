Non solo siccità. Un serio problema è lo spreco di risorse. E nelle reti di distribuzione italiane si disperde oltre il 42% dell’acqua trasportata

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’acqua. Istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza e ispirare azioni orientate a fronteggiarne crisi e sprechi, la ricorrenza ha quest’anno come tema ‘L’acqua per la pace’.

I numeri del rapporto pubblicato dall’Unesco, per conto dell’Un-Water, organismo dell’Onu che coordina il lavoro sull’accesso all’acqua, restituicono un quadro allarmante della situazione idrica mondiale.



Oggi ci sono 2,2 miliardi le persone che vivono ancora senza accesso all’acqua potabile gestita in modo sicuro, mentre 3,5 miliardi non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri.

E non è finita. Tra il 2002 e il 2021 la siccità ha colpito più di 1,4 miliardi di persone, e a partire dal 2022, circa la metà della popolazione mondiale ha sperimentato una grave scarsità d’acqua per almeno una parte dell’anno, mentre un quarto ha dovuto affrontare livelli ‘estremamente elevati’ di stress idrico, utilizzando oltre l’80% della fornitura annuale di acqua dolce rinnovabile.

Obiettivi 2030 lontani

E’ evidente quanto le crisi idriche siano una minaccia per la pace nel mondo e come l’obiettivo delle Nazioni Unite di garantire questo accesso per tutti entro il 2030 sia lontano.

Non solo. Secondo l’Unesco c’è motivo di temere che tali disuguaglianze possano continuare ad aumentare. Con il cambiamento climatico che farà aumentare la frequenza e la gravità di acuni fenomeni, con forti rischi per la stabilità sociale.

Per preservare la pace, dunque, secondo il direttore generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, gli Stati devono rafforzare la cooperazione internazionale e accordi transfrontalieri.

La situazione in Italia

Oltre alla siccità, a creare grossi problemi sono anche gli sprechi. E senza andare troppo lontani, l’Italia da questo punto di vista propone grandi criticità.

Secondo i dati Istat, ripresi da Ansa, nelle reti idriche del nostro paese si perde ancora il 42,4% dell’acqua potabile. In pratica, va disperso un quantitativo sufficiente a coprire le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno. Il dato sulla dispersione è peggiore di quello del 2020 (42,2%).

Emilia Romagna e Basilicata agli estremi

L’Emilia Romagna è la regione italiana che perde meno acqua potabile nelle proprie reti idriche con il 29,7%, seguita dalla Valle d’Aosta con il 29,8%. Dal lato opposto della classifica c’è la Basilicata con il 65,5%, seguita dall’Abruzzo con il 62,5%.

In più di un capoluogo su tre si registrano perdite totali in distribuzione superiori al 45%. Le condizioni di massima criticità, con valori pari ad almeno il 65%, sono a Potenza (71,0%), Chieti (70,4%), L’Aquila (68,9%), Latina (67,7%), Cosenza (66,5%), Campobasso (66,4%), Massa (65,3%), Siracusa (65,2%) e Vibo Valentia (65,0%).

Una situazione infrastrutturale più favorevole, con perdite inferiori al 25%, si verifica in circa un capoluogo su quattro. Perdite inferiori al 15% si rilevano in sette città: Como (9,2%), Pavia (9,4%), Monza (11,0%), Lecce (12,0%), Pordenone (12,1%), Milano (13,4%) e Macerata (13,9%)”. A Roma le perdite sono al 27,9%.