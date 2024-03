Sky Sport si tiene stretta la Premier League

Continua la stagione delle acquisizioni di diritti premium per Sky Sport. Siglato l’accordo per il campionato inglese, che resterà anche nelle prossime tre stagioni un pilastro dell’offerta. Fino a 10 partite live per ogni turno in esclusiva su Sky e su Now.

Altro colpo ‘internazionale’ di Sky in tema di diritti tv. Si tratta stavolta di una conferma importante che riguarda il calcio. La piattaforma guidata da Andrea Duilio sarà ancora la ‘Casa della Premier League’. Il campionato inglese, il migliore del mondo per contenuti tecnici ed agonistici, proseguirà la sua presenza su Sky per altre 3 stagioni, fino al 2027/2028. L’accordo vale anche per lo streaming di Now.

Marzio Perrelli (© Jule Hering)

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky ha commentato: “Si tratta di un’altra importante acquisizione per Sky, dopo un 2023 di straordinaria importanza, con tanti annunci che hanno rafforzato ancora di più la nostra Casa dello Sport: dalle coppe europee con la nuova UEFA Champions League, alla Serie A, senza dimenticare il basket NBA e l’accordo con ATP e WTA per la trasmissione di oltre 80 tornei di tennis all’anno fino al 2028”.

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta abbraccia I giocatori Thomas Partey e Granit Xhaka (Julian Finney/Pool via AP)

L’accordo prevede la trasmissione di fino a 10 partite live per ogni turno che Sky continuerà a raccontare con studi pre e post partita. Ci sarà grande spazio per le rubriche dedicate come Premier League Remix e Premier League Stories, che racconta i personaggi che hanno reso leggendario il calcio inglese.