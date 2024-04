GoTv a due velocità: febbraio in crescita, ma il saldo del primo bimestre è in negativo

Il confronto con i dati 2023

La GoTv ha registrato a febbraio un fatturato totale di € 729.823,00, in crescita del 4,6% sul 2023.

Lo certificano i dati dell’Osservatorio Fcp-Assogotv (di cui fanno parte le Concessionarie: Class, Grandi Stazioni e Mediaone) che però hanno registrato un saldo in rosso per il primo bimestre 2024.

I numeri di gennaio-febbraio 2024, infatti, hanno evidenziato un fatturato totale di € 1.188.943,00, in calo del 7,1% sul 2023.

Il commento di Angelo Sajeva, presidente Fcp-Assogotv

“Dopo una partenza lenta nel mese di gennaio, dovuta anche al confronto con un inizio 2023 caratterizzato dalle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, la GoTv riprende il ritmo e si candida a top performer del mercato italiano nel mese di febbraio”, ha commentato il presidente di Fcp-AssoGoTv, Angelo Sajeva.

“Anche nel primo bimestre 2024 il nostro media ha saputo raccogliere l’attenzione di un variegato e rilevante numero di brand nazionali, trasversali a diversi settori merceologici: dal turismo alle tlc, dai prodotti per la gestione della casa alla distribuzione alimentare e non solo, dalla finanza/assicurazioni al pharma. Ancora una volta la possibilità di pianificare i nostri canali in modalità data-driven si è dimostrato un fattore strategico e catalizzante che ci ha permesso di essere considerati con continuità nelle pianificazioni TV tradizionali, alle più moderne di CTV e più in generale a quelle multiplatform e di videostrategy”.