A marzo crescono i numeri di Giorgia Meloni. Il sindaco di Corbetta guadagna il podio e si ritaglia un ruolo da protagonista anche nella top 10 dei post più performanti

La classifica Top15 politici sui social del mese di marzo, elaborata per Primaonline da Sensemakers, nelle prime due posizioni vede il consueto binomio Matteo Salvini-Giorgia Meloni.

Meloni in crescita

La premier registra valori in risalita e decisamente più allineati a quelli di Salvini. Se il Leader della Lega conferma tendenzialmente le interazioni generate a febbraio, Meloni vede crescere questo dato del 60%, grazie soprattutto ad alcuni post di successo su Instagram, dagli auguri Pasquali al famoso dibattito sull’episodio in cui, in aula, la Presidente si è coperta il volto con la giacca.



Chi entra e chi esce

La vera sorpresa della classifica mel mese la riserva l’ingresso, in terza posizione, di Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, diventato una star di TikTok con i suoi meme buffi con i quali cerca di avvicinare i

più giovani al mondo della politica, attribuendo loro l’appellativo di “suoi bro”.

Silvia Sardone slitta conseguentemente in quarta posizione, pur aumentando leggermente sia il dato di

interazioni (+18%) sia il dato di video views (+28%).

In quinta posizione, ma in sorpasso su Luca Zaia, si posiziona Giuseppe Conte, con un livello di interazioni in leggera crescita e video views quasi raddoppiate, grazie al traino delle visualizzazioni per il video “di denuncia” postato su TikTok in cui porta all’attenzione i 2 milioni di italiani che rischiano di perdere la casa in quanto incapaci di pagare i mutui, e che da solo totalizza il 70% delle visualizzazioni complessive e che risulta anche essere il primo contenuto più performante nel ranking dei best performing post.



Esce invece dalla classifica il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il suo engagement social è dimezzato nonostante la sua attività di pubblicazione aumenti del +9% rispetto a febbraio. A cambiare è il topic dei contenuti, nel mese di marzo meno incentrato sulle azioni della Presidente Giorgia Meloni.



Alessandra Todde riesce invece a mantenersi in classifica dopo l’exploit post elezione, occupando però l’ultima posizione, con un calo sia di interazioni (-38%) che di video views (-91%).

Best performing post: fuori Salvini



La classifica dei Top10 best performing post vede come protagonisti Conte, Meloni e Ballarini. Si nota la totale assenza di contenuti firmati Salvini che è invece solito dominare il ranking dei contenuti più performanti.