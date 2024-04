Alberto Lusini, ceo di Angelini Wines & Estates

L’8 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione di Angelini Wines & Estates ha annunciato la nomina di Alberto Lusini alla guida dell’azienda vitivinicola parte del Gruppo Angelini Industries.

Nel ruolo, a partire dal mese di maggio, subentra a Ettore Nicoletto, che con l’apporvazione del bilancio 2023, chiuderà il mandato da presidente e amministratore delegato.



Lusini, dopo la laurea in ingegneria e un Mba, entrambi conseguiti presso l’Università di Bologna, ha maturato esperienza ventennale nel settore consumer packaged foods, in particolare nel beverage con una visione internazionale del settore.

E’ stato ceo della business unit americana, MZB Usa, per la Massimo Zanetti Beverage Group, mentre nel mondo del vino ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende primarie quali Mezzacorona, Allegrini e Gruppo

Lunelli-Ferrari.