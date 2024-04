Serie A, 31esima: Juve (Dazn) e Inter (Sky+Dazn) oltre 1,4 milioni di spettatori

Turno del massimo campionato che decide – in pratica – la seconda stella nerazzurra. Mentre rimangono aperti i giochi per la qualificazione alle Coppe e per la salvezza. Ma senza confronti al vertice gli ascolti non svettano.

Serie A a 5,5 milioni. E’ rimasto lontano dai migliori risultati di questa stagione il bilancio degli ascolti su Dazn della trentunesima giornata. Il campionato rimane apertissimo sia per quello che riguarda i posti Champions e quelli in Europa e Conference League e, quindi. È decisamente incandescente anche la sfida per non retrocedere, con tantissime squadre concentrate in pochi punti. Ma nonostante questo la trentunesima non ha fatto il botto.

Il big match di giornata Juventus-Fiorentina ha raggiunto quota 1,4 milioni di audience, mentre giocato al sabato pomeriggio il derby Roma-Lazio ha sfiorato il milione di ascoltatori.

Sopra i 600 mila spettatori si sono posizionate le partite di Milan e Napoli, mentre un discorso a parte lo merita il posticipo di lunedì, Udinese-Inter. Il match terminato con la vittoria in rimonta dei nerazzurri ha riscosso 671mila spettatori su Dazn. Trasmesso anche su Sky, l’incontro che avvicina l’Inter alla seconda stella ha avuto 763mila spettatori su Sky.

Il prossimo turno presenterà sabato 13 Aprile alle 18.00 il derby della Mole, mentre domenica alle 15.00 ci sarà Sassuolo-Milan e alle 20.45 Inter-Cagliari.