Salone del Mobile al via con quasi 2000 espositori. Porro: città intercontinentale

Previsioni in crescita per la 62esima edizione della manifestazione

Inaugurazione ufficialmente per la 62esima edizione del Salone del Mobile di Milano, alla Fiera di Milano a Rho. Al taglio del nastro, tra gli altri, il ministro del Made in Italy e Imprese Adolfo Urso, Daniela Santanchè ministra del Turismo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. Oltre ovviamente alla presidente del Salone del Mobile Maria Porro e il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin.

Più di 1950 espositori

In questa edizione sono presenti oltre 1.950 espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni.

Un focus sul design della cucina e del bagno; 25 anni di SaloneSatellite e un biglietto speciale per gli studenti a 15 euro. Oltre a una proposta culturale diffusa tra cui spicca ‘Interiors by David Lynch. A Thinking Room’, progettata da David Lynch, il celebre regista dell’inconscio.



Le previsioni parlano di visitatori provenienti da 130 paesi nel mondo, facendo sorridere le prime stime di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. “Le sensazioni sono positive. Il nostro ufficio studi ha stimato un indotto di 261 milioni di euro per il Salone del mobile, un +13% rispetto a quello dell’anno scorso”, ha detto Marco Barbieri, segretario del’associazione alla vigilia.

Il Salone del mobile “oggi più che mai è una città intercontinentale, ha sottolineato la presidente Porro. Per questa edizione l’evoluzione è la parola chiave che racconta le nostre imprese ed è anche la chiave con cui reagire ad un momento così complesso”.

Nella parola “sostenibilità si racchiude la sfida del futuro – ha aggiunto il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin -, su cui non possiamo tirarci indietro. Su questo stiamo facendo una grande sensibilizzazione alle imprese soprattutto per quanto riguarda i giovani”.

Valore strategico del comparto

Per il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso la produzione italiana in ambiti come design, arredamento, lusso “è l’unico modo per garantire il nostro benessere, lo sviluppo, l’autonomia strategica in un’epoca in cui tutti hanno compreso che intorno all’Europa c’è un mondo in turbolenza”.

L’Italia è diventata “produttrice di eccellenza nel mondo” e “per questo gli altri produttori delle industrie europee guardano con ammirazione a quella che pareva essere un’anomalia, durante la fase di deglobalizzazione, e oggi è diventato un modello”, ha chiosato.

All’impatto delle fiere sul turismo ha guardato la ministra Santanchè. “Cito solo due numeri, l’intero comparto turistico, di tutte le fiere, ogni anno attiva un valore aggiunto di 10 miliardi di euro e genera un valore aggiunto di quasi 5 miliardi. Inoltre il comparto delle fiere per il turismo porta con sé un valore aggiunto, cioè aiuta a destagionalizzare, perchè le fiere non sono mai nei periodi canonici delle nostre vacanze. Questo significa anche stabilizzare i nostri lavoratori”.

Sala: identità di Milano

Il Salone del mobile e la Design week “sono ormai l’identità di Milano e una identità di cui i milanesi sono orgogliosi, come dimostra la grande partecipazione”, ha evidenziato invece il sindaco Sala.

“Questa eccellenza è un patrimonio prezioso ma dobbiamo alimentarlo e sostenerlo, anno dopo anno, con il lavoro tra istituzioni, imprese, università e tessuto economico”.

“Non è più solo una fiera ma qualcosa di molto più importante, motivo di lustro per il nostro territorio e la dimostrazione di come il comparto del design e dell’arredamento è sempre più importante a livello nazionale e internazionale”, ha detto invece il governatore Fontana a proposito della manifestazione. “Fare, sapere fare e creatività, manualità nella nostra Regione soprattutto sono tipiche e imprescindibili e consentono alla Lombardia di essere un riferimento a livello internazionale, ha aggiunto.

“Dobbiamo insistere e implementare la formazione che ci consente di mantenere queste ricchezze”, ha concluso.