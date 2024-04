Il manager punta il dito contro le politiche comunitarie, con norme “molto pro-consumatore e poco pro-investitore” che hanno determinato “la decade nera”



Avere una politica pubblica per le telecomunicazioni “è urgente”. Lo sostiene il cco del gruppo Vodafone e amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, puntando il dito contro l’Europa.

Per 10 anni ha fatto politiche regolamentarie “molto pro-consumatore e poco pro-investitore”, ha detto riferendosi alle linee seguite nel Vecchio Continente alla conferenza 5G & Co. Determinando “sicuramente”, ha aggiunto, “il segno di quella che è stata la decade nera delle telecomunicazioni in Europa”.

Da qui la richiesta di una politica pubblica “perché anno dopo anno le nostre quote di mercato sono inesorabilmente in declino”.

L’esempio Spagnolo

Bisio ha sottolineato come lo spettro in Europa sia “stato assegnato a volte con attitudini abbastanza rapaci da parte dei governi”. Ne è un esempio la Spagna che “ha cercato recentemente di affrontare questo tema estendendo gli orizzonti di licenza di alcune componenti spettrali”.

“Crediamo che tutta l’Europa debba andare in quella direzione lì altrimenti la zavorra e il fardello che grava è sostanzialmente insostenibile”, ha concluso.