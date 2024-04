Gian Mattia Bazzoli nuovo direttore di Focus

Attuale vicedirettore, subentra a Raffaele Leone, che ha guidato il sistema Focus dal 2019.

Cambio alla direzione di Focus. A partire da lunedì 22 aprile Gian Mattia Bazzoli sarà il nuovo direttore responsabile del brand di divulgazione scientifica del Gruppo Mondadori, subentrando a Raffaele Leone.

In Focus dal 2001

Milanese, 53 anni, nato a Milano, laurea in Economia alla Cattolica del Sacro Cuore, Bazzoli, fino ad ora vicedirettore del magazine, ha una profonda conoscenza del brand Focus.

Dopo alcune esperienze in ambito comunicazione e come redattore specializzato in scienza, salute, attualità ed economia, infatti è entrato in Focus nel 2001 con la responsabilità del sito del mensile.

Nel suo percorso professionale si è occupato prevalentemente di divulgazione scientifica sul web e sui social. Nel 2018 la nomina a vice direttore di Focus e Focus Storia. Dal 2021 ha collaborato alla realizzazione di Focus Live, l’evento organizzato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.