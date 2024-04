Roberto Cattaneo, chief communications & institutional relations officer di Prometeon Tyre Group

Il 18 aprile 2024, Roberto Cattaneo ha assunto il ruolo di chief communications and institutional relations officer presso Prometeon Tyre Group, azienda attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici, focalizzata sui settori Industrial, Agro e OTR.

L’offerta Prometeon è multi marca, con un portafoglio prodotti che include tra i principali i brand Pirelli, Formula, Pharos e Anteo. Il Gruppo ha 4 siti produttivi (2 in Brasile, 1 in Egitto, 1 in

Turchia), 4 centri di Ricerca & Sviluppo (Italia, Brasile, Turchia ed Egitto). Un organico di circa 8 mila le persone di oltre 40 nazionalità.

Nel ruolo il manager è responsabile delle attività globali di comunicazione, ufficio stampa, e relazioni istituzionali, a diretto riporto del ceo Roberto Righi.



Milanese, classe 1974, laureato in economia e commercio presso l’Università Bocconi di Milano, Cattaneo è stato giornalista pubblicista e ha esperienza significativa nella gestione delle attività di comunicazione. Ha lavorato in reltà come IBM Italia, Bracco e Brembo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità.