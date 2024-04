Coverciano e Caivano: lo stage degli studenti napoletani al Centro Tecnico della FIGC

Coverciano e Caivano per quasi un semestre hanno fatto rima, una rima baciata e virtuosa. L’incontro tra due mondi lontanissimi realizzato nel nome dell’etica e della solidarietà, dello studio e del lavoro. Da novembre scorso ad aprile 2024, infatti, il Centro Tecnico Federale della FIGC, che proprio lo scorso novembre ha festeggiato 65 anni di attività, ha ospitato sedici studenti dell’Istituto alberghiero Morano di Caivano per un progetto di alternanza scuola – lavoro. Il progetto, voluto e interamente finanziato dalla FIGC, ha visto ragazze e ragazzi impegnati, chi per due chi per tre settimane, in attività di cucina, sala e accoglienza nelle strutture dove pranzano, cenano e pernottano gli Azzurri e le Azzurre, in ritiro per preparare i loro impegni internazionali. I ragazzi sono partiti dal comune della città metropolitana di Napoli, assurto per settimane a simbolo di marginalità e degrado sociale, per approdare nel tempio italiano del calcio, vivendo un viaggio e un’esperienza da sogno, ma di pragmatica concretezza.

Caivano, lo ricorderete, è stato a lungo l’epicentro di un ipertrofico interesse mediatico, prima per raccontare i fattacci di cronaca nera, anzi nerissima, di cui è stato teatro, poi per comunicare l’impegno del Governo nel rafforzarvi i presidi contro l’illegalità e avviare iniziative di risanamento sociale. Quanto a Coverciano, data per scontata la notorietà del toponimo, almeno tra gli appassionati di calcio, va detto che il Centro Tecnico è una sorta di eden sportivo: cinque campi regolari da gioco, tappeti di un intenso e sfolgorante verde, e poi palestre, un auditorium, sale riunioni, un ristorante e un museo che conserva tra i vari cimeli i trofei vinti dalle nostre nazionali campioni del mondo. E, ancora, le gigantografie di quei calciatori che hanno fatto la storia del giuoco più amato dagli italiani. Entrando in quell’ambiente, io l’ho fatto in una splendida giornata di inizio primavera, durante gli allenamenti della nazionale femminile under 23, si respira da subito un’energia positiva, come se le endorfine lì prodotte si diluissero nell’aria tanto da contagiare anche il più refrattario visitatore. Si respira l’entusiasmo di chi vive per e di questo sport e lo vive con serietà e divertimento, com’è e deve essere per ogni giuoco.

A fare da sfondo e cornice a tutto questo, le quiete colline di Settignano punteggiate da ville e cipressi. Ecco, è in questo contesto che i futuri chef, camerieri e maître hanno potuto mettersi alla prova e fare esperienza, affiancati dai professionisti occupati stabilmente nella struttura, e hanno potuto avvicinare giocatrici, giocatori e allenatori. Primo fra tutti quel Luciano Spalletti che, prima di essere chiamato dal presidente Gabriele Gravina a sostituire Roberto Mancini nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale maggiore, ha portato il Napoli a cucirsi sulle maglie un brillante quanto meritato Scudetto, che nel capoluogo partenopeo mancava dai tempi del divino Maradona.

Potete quindi intuire l’emozione che hanno provato questi giovani, molti tifosi proprio del Napoli, vivendo incontri ravvicinati che si sono presto trasformati in un’inaspettata occasione per scattare selfie, scambiare battute, firmare autografi. C’è anche chi, tra quei ragazzi, oltre a studiare per diventare chef o cameriere, gioca a calcio nelle serie giovanili e aspira a trasformare la sua passione in un’alternativa professionale. O almeno lo sogna, ma con una determinazione e un impegno commoventi.

Come Antonio, diventato protagonista insieme al compagno Arcangelo, lo scorso 16 aprile, della copertina dell’inserto “Buone Notizie” del Corriere della Sera che questa storia ha raccolto e raccontato. Antonio durante la sua permanenza a Coverciano, ogni giorno, finito il turno di lavoro in sala da pranzo, si è allenato per mantenersi in forma e non solo si è appropriato con gli occhi degli esercizi fisici dei calciatori passati lì in quei giorni, ma non si è morso neppure la lingua, dando sfogo alla sua curiosità.

Ha posto quindi domande, chiesto informazioni e consigli sia ai suoi beniamini in maglia azzurra sia ai tanti professionisti che nel Centro Tecnico completano la loro formazione: allenatori, direttori sportivi, osservatori, preparatori atletici, match analyst. Per lui e per tutti gli studenti campani è stata un’occasione di crescita, un’esperienza che li sottratti per alcuni giorni dalle strade e dalle piazze di Caivano che Eugenia Carfora, la preside dell’Istituto Alberghiero, a novembre, durante la visita iniziale a Coverciano insieme a tutta la scuola, aveva definito una ‘zona fragile’, con un’espressione che, pur nella sua delicatezza, evidenziava le difficoltà e le asprezze di quella terra. E mostrando soddisfazione per l’accordo raggiunto con la FIGC aveva aggiunto: “Il fatto che sia stata la Federazione stessa a bussare alla mia porta mi rende ancora più contenta”. Una soddisfazione che la Preside ha ribadito e voluto manifestare al termine di un’esperienza che ha già i presupposti per essere ripetuta e consolidata.



Quella contentezza ci contamina. Ecco, lasciando Coverciano, dopo aver gustato nel ristorante un’ottima tagliata, nella migliore tradizione toscana, impeccabilmente serviti da Antonio e Arcangelo, dopo aver visto le calciatrici allenarsi e parlato con chi lì lavora ogni giorno, la percezione che resta è quella di aver scoperto un volto meno noto del pianeta calcio. L’altra faccia, quella che nasconde aspetti virtuosi, valori e iniziative che trascendono i risvolti agonistici, le polemiche su goal annullati e fuorigioco millimetrici, le discussioni sugli arbitraggi. Mi hanno raccontato che durante la pandemia, nella primavera del 2020 l’hotel del Centro Federale di Coverciano si è trasformato in una sorta di albergo sanitario e, nel tempo, il Centro ha accolto rifugiati: bambini ucraini e calciatrici afghane. Un’apertura alla società civile che è figlia di quella necessità di contaminare lo sport con la realtà sociale in ogni sua manifestazione ed esigenza, lavorando per l’inclusione, l’integrazione la sostenibilità.

Obiettivi che sono come un mantra per il presidente della FIGC Gabriele Gravina, imprenditore e uomo di sport, che proprio al Corriere della Sera ha ricordato come Coverciano sia “un luogo dove si fa sport ad alto livello, ma anche dove si accolgono persone in difficoltà o in cerca di riscatto, dove si impara, ci si contamina con l’arte e si creano opportunità di crescita umana e professionale”. Già, anche l’arte. Entrando e uscendo da Coverciano ad accogliervi e salutarvi troverete un’opera di Michelangelo Pistoletto, distesa su un prato. Un’installazione marmorea che reinterpreta il suo famoso “Terzo Paradiso” e lo coniuga alla più perfetta delle forme, quella sferica. Quella del pallone.